15. Bučijada, najveća i najposjećenija turističko-gospodarska i gastronomska manifestacija u Hrvatskoj posvećena buči, kraljici jeseni, održat će se u Ivanić-Gradu od 4. do 6. listopada, a očekuje se da će je posjetiti više od 20.000 gostiju.

Uz veliki prodajni sajam buča, proizvoda od buče i ostalih eko-etno proizvoda, na kojem će se okupiti više od 200 izlagača, posjetitelji će tijekom cijelog vikenda imati priliku uživati u brojnim kulturno-zabavnim sadržajima, jelima i slasticama od buče domaćih ugostitelja, pivu od buče pivovare Crafter's, i autohtonom vinu škrlet.

Svečano otvaranje Bučijade održat će se u subotu, 5. listopada, s početkom u 11:00 sati, kada će na glavnoj pozornici nastupiti kulturno-umjetničko društvo KUD „OSS“ Posavski Bregi, plesna udruga Magi i Glazbeni odjel OŠ S. Basaričeka.

No, program će započeti dan ranije, u petak, 4. listopada. U 17:00 sati u Parku hrvatskih branitelja bit će otvorena i izložba skulptura i instalacija pod nazivom „Buča kao inspiracija“, dok će u 18:00 sati u Muzeju Ivanić-Grada, uslijediti izložba vinogradarstva i vinarstva ivanićkoga kraja „Črn-bel – od trsja do čaše“. Izložbe će potrajati tijekom cijelog vikenda. U večernjim satima publiku će zabavljati tamburaški sastav Sinovi ravnice i Dinamica music.

Veliki prodajni sajam bit će otvoren u subotu od 9:00 do 18:00 sati, a održavat će se na tržnici Maznica, Trgu V. Nazora, Moslavačkoj ulici i Ulici kralja Tomislava. U Vatrogasnom domu DVD-a Ivanić-Grad ujedno će se održati izložba gljiva.

S početkom u 12:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu održat će se stručni skup Udruge proizvođača bučinog ulja, pod nazivom „Od uzgoja uljne buče do bučinog ulja kao dodatka prehrani“.

Osim toga, tijekom cijelog vikenda održavat će se i turistički obilasci grada. Obilazak pod nazivom „U šetnji sa znamenitim građanima“ započet će u 12:00 i 14:00 sati, dok će obilazak „Ivanić tvrđa-vojna povjesnica“ krenuti u 13:00 i 15:00 sati. Posjetitelji će moći razgledati Park skulptura i instalacija inspiriranih bučom, crkvu sv. Petra i Muzej Ivanić-Grada, a na gradskom trgu kušati pivo od buče, vina škrlet i jela od buče.



Zabave neće nedostajati ni za najmlađe posjetitelje. Naime, u subotu od 11:00 do 16:00 sati imat će priliku sudjelovati u kreativnim radionicama za djecu, koje će se održavati ispred Muzeja Ivanić-Grada, u gradskom parku i ispred Pučkog otvorenog učilišta. Uz to, moći će uživati i u vožnji Buča kočijom i Bučko vlakićem, vatrogasnim igrama s bučama, jahanju ponija na Sportskom parku Zelenjak, kao i kazališnim predstavama koje će se održati u 12:00 sati u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta i 15:00 sati na šetnici u amfiteatru. U subotu navečer za dobru atmosferu pobrinut će se bend Vigor i tamburaški sastav Cirkus.

I posljednji dan Bučijade, nedjelju, obilježit će veliki prodajni sajam koji će započeti u 9:00 sati, ali i nastup KUD-a Ivanić na glavnoj pozornici u 10:00 sati, kao i dolazak kume Bučijade Jane Škrgulje na glavnu pozornicu u 10:30 sati. Posjetitelji će i tog dana imati priliku uživati u izložbama, predstavama, turističkim razgledima, koncertima i radionicama kao i u susretu te okruglom stolu haiku pjesnika. U 15:00 sati na glavnoj pozornici održat će se dodjele priznanja za najbolje skulpture inspirirane bučom, najljepše uređeni prostor i štand, najbolje fotografije Bučijade te najveću i najoriginalniju buču.

15. Bučijada završit će nastupom vokalno-instrumentalnog sastava Vis Pelister.

Tijekom vikenda od Zagreba do Ivanić-Grada u 9:20 sati vozit će poseban „Bučko Express“ vlak, a cijena povratne karte iznosit će samo 25 kuna, dok će za djecu mlađu od šest godina, vožnja biti besplatna.

Podsjetimo, Bučijada se održava u organizaciji Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Hrvatske turističke zajednice, Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada.