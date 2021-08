Brojni glazbenici opraštaju se od Charlieja Wattsa putem društvenih mreža, među njima i Ringo Starr, Sir Elton John i Bryan Adams.

Od bubnjara i člana Rolling Stonesa Charlieja Wattsa koji je preminuo u 81. godini u Londonu, putem društvenih mreža opraštaju se brojne glazbene zvijezde i njegovi kolege koje je vijest o njegovoj smrti duboko pogodila.

Među prvima se oglasio član The Beatlesa Ringo Starr koji se od dragog mu kolege oprostio putem Twittera.

"Charlie Watts Bog te blagoslovio, nedostajat ćeš nam čovječe. Šaljem mir i ljubav obitelji", napisao je uz fotografiju na kojoj pozira s Charlijem dok izmjenjuju palice za bubnjeve.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

"Jako tužan dan. Charlie Watts bio je ultimativni bunjar. Čovjek s najviše stila i sjajan za društvo", napisao je Sir Elton John.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

"Počivao u mir Charlie Watts, jedan od najvećih bubnjara svih vremena i pravi gospodin. Suosjećam s obitelji i bendom", napisao je Bryan Adams.

RIP Charlie Watts, one of the greatest rock drummers ever and a real gentleman. Condolences to his family and the band. #charliewatts #RollingStones — Bryan Adams (@bryanadams) August 24, 2021

"Počivao u miru Charlie Watts", kratko je napisao Liam Gallagher.

RIP CHARLIE WATTS — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 24, 2021

Njegovi kolege i prijatelji iz Rolling Stonesa, Mick Jagger i Keith Richards zasad se nisu oglasili, a preko glasnogovornika su zamolili za poštivanje privatnosti u ovim tužnim trenucima.