Na setu blagdanskog spota Nove TV nastala je prava zimska atmosfera, a naše zvijezde zabavljale su se na velikogoričkom klizalištu.

Tijekom ovogodišnjih blagdana prigodni program Nove TV i Doma TV-a okupit će cijele obitelji ispred malih ekrana, a blagdansku atmosferu donose i zvijezde Nove TV u novom spotu snimljenom ovih dana na velikogoričkom klizalištu.

Prava zimska atmosfera zavladala je na setu, a u klizaljkama se okušala i voditeljica Mia Kovačić, koja otkriva:

''Nisam stala na led 30 godina. Morala sam ga malo osjetiti i lagano dotaknuti - drugim riječima, zviznula sam. No kasnije se vrati taj osjećaj, tijelo prepoznaje taj rad nogu. Sjećam se, to mi je bilo najljepše: zima, Šalata, hokej, vruće lepinje i čaj od marelice. Hladni obrazi i crven nos, a sreća najveća. Ovo snimanje vratilo me upravo u taj dio djetinjstva. No, moram priznati, ipak sam ja skijaško dijete. To mi je draže.''

Na led su stali i Elizabeta Brodić, Momčilo Otašević i Slavko Sobin, obojica se boreći za daminu naklonost, baš kao i njihovi likovi u popularnoj seriji ''Drugo ime ljubavi'', a kako se tko snašao na ''skliskom'' terenu, najbolje se vidi u spotu.

Slavko Sobin je ispričao: ''Prvi put sam klizao, što se, pretpostavljam, i vidi, ali čini mi se da bih se s još kojih sat-dva vježbanja i počeo snalaziti.''

Siniša Ružić i Igor Mešin na led su ''stali'' ovom prigodom ipak u nešto sigurnijim uvjetima, strojno glancajući led klizališta, dok se legendarni Izet s malih ekrana, odnosno popularni glumac Mustafa Nadarević ovaj put našao u ulozi DJ-a, Djeda Mraza. Ivana Paradžiković, Marija Miholjek, Renata Končić Minea, Fabijan Pavao Medvešek, Maja Šuput i Janko Popović Volarić također su dio ove jedinstvene i zapravo tople zimske priče Nove TV, baš kao i Petar Pereža, Saša Kopljar i Frano Ridjan.

''Atmosfera na snimanju bila je sjajna, unatoč niskim temperaturama. Uloga koju su mi dodijelili nije bila klizački zahtjevna jer smo Saša Kopljar, Petar Pereža i ja više statirali nego što smo se kretali po ledu. Za smijeh do suza bio je zadužen kolega Kopljar, koji se cijelo vrijeme borio za goli život, a kolega Pereža i ja smo se čak nekoliko puta otisnuli od zaštitne ograde i napravili pokoji krug. Naučio sam klizati u Velikoj Gorici jer sam više puta bio gost na otvaranju njihova klizališta. Ne ljubim tu snježnu radost previše, ali sam pobornik djetinje iskrenog i ludog grudanja. U nadi da će snijega za blagdane uistinu biti, pripremam za tu disciplinu i svoje juniore, jednog već spremnog, a drugog u povojima, za koji dan.''

Tko se sve više ipak drži ograde, a tko je skloniji piruetama i ekshibicijama na ledu, saznajte gledajući prigodne blagdanske spotove Nove TV, te svakako ostanite tijekom cijelog prosinca uz bogat programski sadržaj koji će vas zasigurno dobro zabaviti i opustiti.