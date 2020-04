Donosimo popis zvijezda kojima su omiljeni obroci oni iz McDonaldsa.

I dok se većina holivudskih zvijezda trudi održati top formu, naporno vježba i pazi na prehranu, neke od njih ipak vole prekršiti pravila strogih nutricionističkih jelovnika i uživati u porcijama brze hrane.

Na toj listi se nalaze i one kojima se cijeli svijet divi zbog izgleda, koje obaraju s nogu svojom ljepotom, osvajaju glazbene top ljestvice, osvajaju nagrade, poziraju na crvenim tepisima ali kada se sva svjetla pozornice ugase i one su samo obični ljudi koji obožavaju hamburgere i krumpiriće i to nemaju namjeru skrivati.

A fotografima ne mogu pobjeći ni kad uživaju u finim okusima.

U našoj galeriji pogledajte tko je na tom popisu i tko bez imalo grižnje savjesti uživa u svom omiljenom obroku. Među njima su Gigi Hadid, Leighton Meester, Chrissy Teigen, Selena Gomez, Cara Delevingne.