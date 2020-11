Erika Jayne i Thomas Girardi u braku su od 1999. godine, a ona ističe kako i dalje osjeća veliku ljubav i poštovanje prema suprugu.

Pjevačica i glumica Erika Jayne (49) razvodi se od 33 godine starijeg muža, moćnog odvjetnika Thomasa Girardija nakon 21 godine braka.

Zvijezda showa "The Real Housewives of Beverly Hills" podnijela je zahtjev za raskid braka u utorak, piše američki The Blast. "Nakon mnogo razmišljanja odlučila sam završiti svoj brak s Tomom Girardijem", rekla je Erika za E!News.

Dodala je kako osjeća veliku ljubav i poštovanje prema Tomu i svim zajedničkim godinama te životu koji su izgradili skupa. Jayne je 2017. otkrila javnosti da ona i muž nisu potpisali predbračni ugovor pa neki predviđaju da će dobiti dosta novca nakon razvoda od Girardija, koji ima bogatstvo vrijedno 30 milijuna dolara.

Njezina se imovina procjenjuje na pet milijuna dolara. "Želim vam nešto reći i bit ću jako iskrena. Udala sam se za jako moćnog odvjetnika. Predbračni ugovor ne bi mu stajao na putu jer sve na kraju završi po njegovom. Poderao bi taj papir u dvije sekunde", rekla je svojedobno Erika.

Osvrnula se i na razliku u godinama i istaknula da je umorna od komentara drugih ljudi. "S time se nosim oduvijek. Mlađa žena se udala za bogatijeg, starijeg muškarca. Mislim, umorna sam jer moram opravdavati svoj 20-godišnji brak. Budite u braku 20 godina i onda je*eno dođite razgovarati sa mnom", ispričala je Jayne.