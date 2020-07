Raven-Symoné udala se početkom lipnja za djevojku Mirandu Perman-Maday.

Zvijezda serije "The Cosby Show" Raven-Symoné (34) nedavno je izrekla sudbonosno da Mirandi Pearman-Maday.

Glumica i njena novopečena supruga uživaju u bračnom životu, a ne može maknuti s nje ruke ni u javnosti. Viđene su u Los Angelesu prošlog tjedna i Raven-Symone je podizala vruće hlačice svoje drage te otkrivala njezinu stražnjicu.

Zvijezda "The Cosby Showa" koja je utjelovila slatkicu Oliviju Kendall početkom lipnja je objavila na društvenim mrežama da se njezin život promijenio na bolje.

"Udala sam se za ženu koja me razumije. Volim te, gospođo Pearman-Maday", napisala je. Podijelila je fotografije vjenčanja i njihovog prstenja te video na kojem se ljube. Usto je pokazala i da imaju identične tetovaže na prstima.

Raven-Symone otišla je u mirovinu 2013., no dvije godine kasnije se vratila poslu kako bi bila suvoditeljica emisije "The View". Inače, sa samo četiri godine je utjelovila Oliviju Kendall, unuku Billa Cosbyja, a ostala je u seriji do kraja njezinog emitiranja 1992.

Glumica je počela raditi kao dijete, a prije "The Cosby Showa" pojavila se u nizu televizijskih reklama. Snimila je glazbeni album "Here’s to New Dreams" 1993., a na Disneyjevom kanalu je imala seriju "Raven’s Home".