Nicole Eggert ulogu Summer Quinn u "Baywatchu" prihvatila je 1992. godine.

Serija "Baywatch" jedna je od najpopularnijih ikad.

Radi se o kultnoj seriji iz 90-ih godina prošloga stoljeća u kojoj su posebnu pažnju uživale isklesane ljepotice u crvenim, jednodijelnim kupaćim kostimima u kojima su čuvale plažu.

Iako je Pamela Anderson svakako bila najpoznatija, tu je bila i plavokosa Nicole Eggert koja je u seriji igrala Summer Quinn. Ulogu je prihvatila 1992. godine kada je imala samo 19 godina.

Ubrzo nakon toga, povećala je grudi, a u jednom intervjuu otkrila je kako je to bila isključivo njezina odluka, kao i ona da ih nakon godinu dana znatno smanji. Seriju je napustila za nešto manje od 2 godine, jer joj je smetalo kako je ona utjecala na njezinu reputaciju.

Nicole danas ima 46 godina, a nakon "Baywatcha" nije ostvarila neku zapaženiju ulogu. Također, 2013. godine je i bankrotirala, a zatim pokrenula vlastiti posao sa sladoledom. Glumica je danas majka dvije djevojčice, a njezin se izgled itekako promijenio. Naime, Nicole se već godinama bori s viškom kilograma nakupljenih u trudnoći, a sudionica je i raznih televizijskih showova u kojima kandidati nastoje izgubiti na težini.

Neko vrijeme glumica je bila zaručena za kanadskog glumca Coreya Haima kojemu je i nekoliko puta spasila život nakon predoziranja. "Provela sam puno noći na hitnoj zbog njega. Ne mislim da sam mu spasila život, nego samo da sam bila tu kada me trebao", jednom je prilikom rekla. Justin Herwick bio joj je suprug 2 godine, od 2000. do 2002.

2018. godine glumica je privukla pažnju javnosti kada je otkrila kako ju je seksualno zlostavljao kolega Scott Baio, i to dok je još bila maloljetna. Kako je otkrila, sve je počelo kada je imala samo 14 godina. On je odbacio sve optužbe, no priznao je kako su jednom prilikom imali seksualni odnos kada je ona imala 18 godina, no ona i dalje tvrdi kako Baio laže.

