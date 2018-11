View this post on Instagram

I nagrada za najbolju glavnu zensku ulogu (na dodjeli nagrada hrvatskog glumista)pripala je mojoj dragoj prijateljici Zrinki Cvitesic a ja sam ponosna prija....cestitam dushice moja @zrinkacvitesicprofile , iako je trebalo,eto, 20 god raznih uloga da te po prvi put nominiraju..sreca da je prvo pa musko jer bi inace cekala jos 20, a onda vec ide ona za zivotno djelo...pred mirovinu..i naravno da si trebala biti najprije svjetska pa onda nasa..ali tjesimo se da neki istinski velikani hrvatskog glumista, kako si to veceras divno naglasila, nikada nisu bili, niti ce ikada moci biti nominirani niti nagradjeni jer vise nisu medu nama....idemo dalje #nagradahrvatskogglumišta #bestactress #croatiannationaltheatre #blackgowns #matijavuica