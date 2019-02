Zoran Šumadinac postao je pravi internetski hit pjesmom "Autotune".

Zoran Šumadinac, inače pravog imena Zoran Petrović, posljednjih je tjedana prava internet zvijezda. Njegova pjesma ''Autotune'' postala je pravi hit, a osim što publiku zabavlja svojim pjevanjem, često ljude zna nasmijati i svojim objavama u donjem rublju.

Zoki je završio novinarstvo, danas živi u Gornjem Milanovcu, a rođen je u Austriji i tvrdi da je doživio tri kliničke smrti te je nakon toga dobio posebne moći.

"Prvu kliničku smrt doživio sam prije 10 godina, na Svetu Trojicu, i to pred gostima koji su bili na slavi. Najednom mi je pozlilo i srušio sam se. Dugo se pričalo o tom događaju, a zatim, nakon dvije godine, opet sam doživio kliničku smrt. Ovoga puta liječnici su javili mojoj obitelji da sam umro. To je za njih bio grozan šok. Kada sam se oporavio, mislio sam da mi se takve stvari više neće događati, međutim, nije prošlo dugo, ponovo mi je pozlilo i moji su me odmah prebacili u Dom zdravlja u Topoli. Tada sam doživio i treću kliničku smrt. Znam da nisam jedini kome su se događale takve stvari, uostalom, bezbroj knjiga je napisano na tu temu. Svako od nas imao je neko slično iskustvo i svima je zajedničko to što smo prolazili kroz tunel na čijem kraju je izvor svjetlosti. Međutim, treći put bilo je drugačije. Obasjala me blještava svjetlost iz koje su prema meni išli žena i muškarac", kazao je Šumadinac koji je nakon toga dobio posebne moći, prenosi Alo.