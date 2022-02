Zlatan Stipišić Gibonni je otvorio profil na Instagramu i obradovao tisuće obožavatelja, a broj pratitelja mu raste iz minute u minutu.

Naš glazbenik Zlatan Stipišić Gibonni iznenadio je i razveselio svoje vjerne obožavatelje nakon što je otvorio profil na Instagramu, gdje ga je trenutačno zapratilo više od tri tisuće ljudi.

Gibonni dosad nije bio aktivan na toj popularnoj društvenoj mreži, a svoje razloge aktiviranja profila pojasnio je i u videu koji je objavio.

"Alo, ljudi moji, vidiš, otvorili smo Instagram, ja to ništa ne razumijem, očekujem od vas da mi šaljete savjete što tu treba raditi. A ja sam to mislio ovako, da Facebook bude nešto što svi mogu vidjeti, a da Instagram bude samo za nas, da sve što budemo ovdje govorili, vi meni i ja vama, to mora ostati tajna. To je neki moj plan. Nadam se da nećemo neke uljeze pustiti u ovu priču. Instagram sam morao napraviti zato što mi stalno netko nešto vadi iz konteksta i gura rečenice u usta koje ne postoje. Ovo mi je jedini način samoobrane. Ljudi, vidimo se i tamo i vamo. Instagram kreće. Pozdrav", rekao je Gibonni.

"Napoko i ovo je naravno sve tajno", "Mora ostat tajna. Meštar od pera", "Imaš Meštre zagrljaj od Austrije, do Vele Luke, Splita i nazad", Nije tako komplicirano kako izgleda, dobro došao", "Bravoo, napokon", "Samo laganini", "Jaooo umirem Od smijeha, dobro došao na Instagram", "Učit ćemo zajedno", "Obogatio si Instagram", poručili su mu obožavatelji i ohrabrili ga u komentarima.

