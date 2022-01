Sidney Poitier je bio prvi crnac koji je osvojio nagradu Oscar, a na glumačkoj je sceni bio još od 50-ih godina prošloga stoljeća. Osim glumom bavio se politikom, glazbom i režijom.

Glumac Sidney Poitier preminuo je u 95. godini, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je Fred Mitchell, ministar vanjskih poslova Bahama. "Izgubili smo velikog glumca, a ja sam izgubio osobnog prijatelja", rekao je Mitchell, prenosi Mirror.

Legendarni Sidney Poitier bio je američki glumac rodom sa Bahama koji je na holivudskoj sceni bio preko sedam desetljeća. Dobitnik je brojnih nagrada, a između ostalog je bio i prvi afro-amerikanac koji je dobio Oscara u kategoriji za najboljeg glumca 1964. godine. Ovaj legendarni glumac imao je zanimljivu obiteljsku pozadinu i tijek karijere.

Sidney je bio najmlađi od sedmero braće i sestara, a roditelji su mu bili farmeri i radili su na Bahamima te su često putovali u SAD prodavati povrće. Upravo u Miamiju Sidney se rodio spletom okolnosti, a zbog toga je automatski dobio je američko državljanstvo. Odrastao je na Bahamima, a s 15 godina odselio se u Miami s bratom i njegovom obitelji. Godinu kasnije preselio se u New York gdje je radio razne poslove kako bi preživio. Između ostalih poslova radio je i kao perač suđa u jednom restoranu, u kojem je konobar koji je ondje radio satima s Poitierom čitao novine kako bi mu pomogao da nauči čitati i pisati. U studenom 1943. godine Sidney je lagao koliko ima godina te se prijavio u vojsku kako bi se borio na američkoj strani u II. Svjetskom ratu. Po povratku iz rata i dalje je radio u kafićima i restoranima sve dok nije otišao na audiciju za jedno kazalište.

U početku ga publika nije voljela zbog naglaska koji je imao, zbog čega je Poitier samo bio ustrajniji da što bolje nauči glumiti. Godine 1950. se prvi put pojavio na filmu, a uloge su slijedile jedna za drugom. Za film "The Defiant Ones" iz 1958. godine bio je nominiran za Oscara, a nagradu je i dobio te je postao prvi crnac koji je osvojio Oscara u povijesti Akademije. Bio je jedna od velikih zvijezda Hollywooda 50-ih i 60-ih godina, a okušao se i kao redatelj.

Osim glume i režije, okušao se i kao pjevač, a objavio je jedan samostalni album. Od 1995. do 2003. godine bio je član uprave kompanije The Walt Disney, a od 1997. do 2007. godine je služio i kao ambasador Bahama u Japanu.

Zbog svog iznimnog doprinosa filmu dobio je prestižnog Oscara za životno djelo, kao i nagradu BAFTA za životno djelo. Kraljica Elizabeta imenovala ga je vitezom još davne 1974. godine, a Poitier je je skoro do kraja svog života povremeno glumio, iako se umirovio još 80-ih godina.

Tijekom svoje bogate karijere Sidney je dvaput bio u braku. S prvom suprugom Juanitom Hardy pred oltar je stao 1950. godine, a obitelj su zasnovali u New Yorku te su dobili četvero djece. 1959. godine glumac je započeo devetogodišnju aferu s glumicom Diahann Carrol. Nakon razvoda od prve supruge ponovno se vjenčao 1976. za kanadsku glumicu Joannu Shimkus. Dobili su dvoje djece, a Poitier je u intervjuima često govorio kako je sretan što ima šest kćeri. Imao je osmero unuka i tri praunuka.

