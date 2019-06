Život glumice Meryl Streep razlikuje se od života mnogih glumačkih zvijezda.

Jedna od najvećih glumica današnjice, legendarna Meryl Streep posebna je po mnogo toga - nominirana je za čak 21 Oscar, dobitnica 3, prizemljena je i prirodna, a njezina glumačka snaga naprosto je nevjerojatna.

Dama nježnog lica i plave kose, Meryl Streep rođena je 1949., a danas je poznata kao najbolja glumica svoje generacije. Njezina snaga transformacije i umijeće mijenjanja naglasaka učinili su je apsolutnom rekorderkom po pitanju nominacija za najveću nagradu filmskog svijeta, Oscar, a to da se njezino ime nalazi samo na trailerima najkvalitetnijih holivudskih filmova - više nikoga ne čudi.

Meryl je karijeru započela 1975., a kada je u svojim glumačkim počecima obilazila brojne audicije, jedan od redatelja joj je u lice rekao kako "dobro glumi, ali je preružna da bi uspjela". Merly je pokunjeno otišla na metro i povukla se kući plačući - no ne zadugo.

Njezin je talent i izražajnost bila snažnija od bilo koje grube kritike, pa je uskoro osvojila prestižnu Tony nagradu za ulogu u dramskoj predstavi "27 Wagons Full of Cotton and A Memory of Two Mondays" 1976.

Prekretnica u karijeri mlade Meryl dogodila se 1978. kada je osvojila Emmy za glavnu žensku ulogu u potresnoj miniseriji o Holokaustu te prvu nominaciju za Oscara za film "Lovac na jelene". Za samo godinu dana, Meryl je bila ponosna vlasnica svog prvog zlatnog kipića za film "Kramer vs. Kramer", a tri godine kasnije njezina se kolekcija nagrada počela još malo zlatiti - uloga u "Sofijinom izboru", tragičnoj priči o posljedicama Holokausta u Europi, donijela joj je još jedan Oscar za glavnu žensku ulogu.

Sredinom 1980-ih, Meryl je već bila apsolutna megazvijezda. Jedna od najprepoznatljivijih glumica Hollywooda, koja je uz svu slavu i raskoš ostala prizemljena i pritajena, slovila je za pravu otmjenu divu. Njezin porculanski ten i plava kosa, te blago zakrivljen aristokratski nos osigurali su joj ulogu u filmu "Moja Afrika".

Snimljen prema knjizi danske spisateljice Karen Blixen, film "Moja Afrika" je gledateljima donio prekrasnu priču o ljubavi i prijateljstvu, istovremeno romantizirajući kolonijalnu Afriku i njezine tadašnje žitelje. Bok uz bok Roberta Redforda, Streep je publici na ekrane prenijela mističnu Afriku, ali i poruku kako ljubav opstaje unatoč životnim udarcima.

Redatelj filma Sydney Pollack isprva nije želio da Streep glumi glavnu junakinju jer mu se ona nije činila dovoljno seksi. Više je naginjao izboru Jane Seymour. No, kasnije je priznao čime ga je Streep oduševila.

"Bila je tako iskrena, direktna. Bez pretvaranja", rekao je Pollack o Streep.

Film je bio veliki uspjeh, a osvojio je i Oscara za najbolji film godine dok je Streep zaradila još jednu nominaciju.

Sljedeće desetljeće donijelo je Meryl jednu od njezinih najprepoznatljivijih uloga - onu u "Mostovima okruga Madison". Film o kratkoj nesuđenoj ljubavi udane žene i slobodnog muškarca natjerao je u plač žene diljem svijeta, a iako se Meryl priča o aferi nije sviđala, prihvatila je ulogu zbog sjajnog scenarija. Naime, smatrala je da je to odlična uloga za glumicu njezine dobi. Za ulogu se udebljala te je nosila haljine u stilu Sophie Loren, ne bi li dodala svom izgledu malo talijanske senzualnosti.

Zahvaljujući glumačkoj izvedbi ove dive, ono što je mogla biti tek jeftina priča o aferi, postao je bezvremenski film o žrtvovanju i odanosti.

U novom mileniju Streep je postigla svoj najveći komercijalni uspjeh s filmom "Vrag nosi Pradu", a počela se upuštati i u rad na komedijama i mjuziklima poput uspješnice "Mamma Mia". Svestrana glumica 2011. osvojila je još jednog Oscara za ulogu u filmu "Iron Lady" o Margaret Thatcher, a danas i dalje aktivno snima.

Kada započnu godišnja predviđanja za Oscare, svi uvijek znaju - ako Meryl Streep ima film - bit će nominirana.

No, osim po fantastičnoj glumi još nešto izdvaja Meryl iz mora drugih glumica - ona živi normalnim životom.

Unatoč tome što je izložena desetljećima medijskog praćenja, ova je diva zadržala jednostavan stil života, a cijela njezina karijera gotovo je u potpunosti lišena skandala.

Prvi veliki životni udarac doživjela je u ožujku 1978. kada je glumac John Cazale s kojim je živjela i bila u vezi tri godine tragično preminuo od raka pluća.

"Nisam to preboljela, Ne želim to preboljeti. Neovisno o tome što radite, bol uvijek opstaje negdje u vama. Mislim da se možete naviknuti na bol bez da postanete opsjednuti njome, to sam ja učinila", rekla je o gubitku partnera Meryl.

Najveća životna ljubav Meryl Streep je kipar Don Gummer za kojeg se glumica udala tek šest mjeseci nakon smrti Cazalea. Do danas su ostali u sretnom braku, a imaju i četvero djece - jednog sina i tri kćeri.

Obitelj je 1990. kupila imanje u Los Angelesu i još uvijek tamo žive. Jednostavan je to život velike glumice.