Život Keanua Reevesa obilježile su brojne tragedije, no one su iz njega izvukle ono najbolje i učinile ga netipičnim glumcem za standarde Hollywooda.

Američki glumac Keanu Reeves jedna je od najvećih i najtalentiranijih zvijezda u Hollywoodu, gdje se proslavio početkom 80-ih godina nakon što se pojavio u ulozi Theodorea Teda Logana u tinejdžerskom filmu "Bill & Ted's Excellent Adventure".

Osamdesete su daleko iza nas, no Keanuovo se ime posljednjih nekoliko tjedana često spominje zahvaljujući filmu "John Wick 3 – Parabellum", koji trenutačno igra u kinima diljem svijeta.

Iako njegovu slavu i popularnost priželjkuju mnogi, danas 54-godišnji glumac priznaje kako su mu te stvari često teško padale i da se ponekad osjeća kao životinja u kavezu. Često se mora nositi sa zaluđenim obožavateljima koji ga znaju čekati ispred stana u Los Angelesu, i to turisti s kombijima i kamionetima koji ga parkirani čekaju. Otkrio je to u nedavnom intervjuu za The Sunday Telegraph.

"Izašao bih ujutro po novine i već bi me čekali. Osjećam se poput životinje u kavezu. Ti ljudi posjećuju domove slavnih, sjede ispred njih i čekaju. No dok šećem ulicama Los Angelesa, nitko mi ne pridaje previše pozornosti", objasnio je Keanu.

Kako bi se oslobodio prouzročenog stresa, okrenuo se meditaciji koja mu je pomogla da pronađe vlastiti mir. Mir koji mu je potreban nakon svih životnih tragedija koje su ga tijekom života snašle, i to od malih nogu.

Naime, Keanu je imao tek 3 godine kada je njegov otac, inače ovisnik o drogama, napustio obitelj. Njegova majka bila je prisiljena seliti se iz grada u grad i tražiti nove poslove, sve dok se nisu skrasili u Torontu. Tijekom tog razdoblja Keanu se osjećao odgovornim za svoju dvije godine mlađu sestru Kim i njih dvoje nisu se odvajali jedno od drugoga.

"Nismo imali prijatelja za igranje, ali imali smo jedno drugo", izjavio je glumac jednom prilikom.

Upravo je Kim među prvima primijetila njegovu strast i ljubav prema glumi te ga hrabrila da pokuša ostvariti svoj glumački san. Kako bi zaradio dovoljno novca za školovanje, Keanu je radio u skate-parku i u slobodno vrijeme glumio manje uloge u televizijskim serijama. Konačno, sreća je pokucala na njegova vrata prilikom snimanja jednog holivudskog filma o hokeju na ledu, koje se odvijalo upravo u njegovu Torontu. Bila je to savršena prilika jer je Keanu i sam bio odličan hokejaš.

Bio je to poticaj na preseljenje u 4 tisuće kilometara udaljeni Hollywood i ponovni susret sa sestrom Kim, koja se u međuvremenu tamo preselila. Spavao je na njezinu kauču dok je odlazio na audicije za sporedne uloge u holivudskim filmovima, od kojih nije htio odustati.

Nažalost, bio je to početak tragičnih događaja u Keanovu životu. Naime, njegov najbolji prijatelj, također filmski glumac River Phoenix tragično je izgubio život od posljedica predoziranja heroinom. Riverova smrt, koji je slovio kao jedan od najperspektivnijih glumaca, shrvala je Keanua koji se nije znao nositi s boli koju je kod njega prouzročila.

"Mislim da je prolazio kroz puno toga i da je podnosio veliku bol", izjavila je njegova kolegica Sandra Bullock u jednom intervjuu.

S velikom tugom u srcu, Keanu se borio za vlastitu budućnost, a u tome ga je ponovno ohrabrila i podržala mlađa sestra Kim. Cijelo je vrijeme bila uz njega, pokušala mu je pomoći na sve moguće načine, pa čak i tako što mu je ostavljala inspirirajuće poruke posvuda po stanu.

Zahvaljujući potpori bližnjih, ustrajanju i trudu Keanu se vinuo među najveće zvijezde Hollywooda i ubrzo postao jedan od najplaćenijih glumaca. Snimio je film "Brzina", s već spomenutom Sandrom Bullock, no uloga koja ga je obilježila jest uloga Nea u hit-filmu "The Matrix".

Nakon što mu je karijera krenula uzlaznom putanjom, istim je smjerom krenuo i ljubavni život. Konačno je pronašao ljubav, nakon što je upoznao djevojku Jennifer Syme, koja je uskoro ostala trudna. Bila bi to idilična priča, da nije došlo do nove tragedije. Naime, na sam Badnjak 1999. godine njihova djevojčica, kojoj su dali ime Ava, rođena je mrtva s 8 mjeseci. Umjesto najljepšeg božićnog poklona, tugujući par morao je organizirati sprovod vlastitom djetetu. Bol je ovaj put bila prevelika pa su Keanu i Jennifer prekinuli vezu, a samo 18 mjeseci kasnije Jennifer je izgubila život u prometnoj nesreći.

Kao da to nije bilo dovoljno, Keanova sestra je nakon svega oboljela od leukemije s kojom se godinama borila i izliječila, zajedno s njim koji je nije napuštao. No bolest se vratila kada su se najmanje nadali. Keanu je šokantnu vijest saznao u Australiji, gdje je snimao nastavak filma "The Matrix". Snimanje je istog trena odgodio i prvim zrakoplovom krenuo kući u Los Angeles kako bi bio mogao biti uz sestru. Čak je odlučio prodati vlastitu kuću i doseliti s k njoj. Kuhao joj večere, pripremao lijekove, sjedio uz njezin krevet i držao je za ruku kada je bol bila neizdrživa.

"Moj brat je moj princ. Sluša svaku moju riječ, svaku točku i zarez", bila je izjavila Kim.

No ono najgore iz Keanua je nekako izvuklo ono najbolje, razvio je nevjerojatan smisao za suosjećajnost s drugim ljudima i potrebu za pomaganjem. Tako je recimo zaposlenicima sa seta snimanja filma "The Matrix", koji su najviše radili, darovao više od 75 milijuna dolara vlastitih primanja kako bi ih nagradio. Smatrao je kako im je novac potrebniji nego njemu.

Uz to je osnovao i zakladu za istraživanje raka, a najmlađim bolesnicima diljem američkih bolnica dijelio je autograme.

Kim Reeves danas ima 52 godine i dobro se osjeća, a ona i Keanu provode svaki slobodni trenutak zajedno.

"Uvijek je bila uz mene i ja ću uvijek biti uz nju", izjavio je Keanu.

Iako danas u javnosti ne voli pričati o tragedijama koje su ga snašle, tijekom nedavnog gostovanja u emisiji Stephena Colberta "The Late Show" otkrio je svoje mišljenje o životu nakon smrti.

"Što misliš da će se dogoditi nakon što umremo?" pitao ga je Colbert, a Keanu mu je odgovorio jednom jednostavnom rečenicom koju nitko nije očekivao.

"Znam da ćemo nedostajati onima koji nas vole", rekao je Keanu i potaknuo mnoge na razmišljanje.

Keanu je svojim načinom života nadahnuo mnoge obožavatelje te im pomogao jednostavnim savjetima proizišlima iz vlastitog iskustva. Ovo su neke od njegovih najpoznatijih izjava, koje možda pomognu i nekima koji čitaju ovaj tekst:

"Odgajan sam da se prema ljudima ponašam onako kako bih volio da se oni ponašaju prema meni. To se zove poštovanje."

"Ako vas je nešto u životu brutalno slomilo, a vi i dalje imate snage biti nježni prema drugim živim bićima, onda ste opak tip sa srcem anđela."

"Tuga mijenja oblike, ali nikada ne prestaje."

"Novac mi ništa ne znači. Imam puno novca, ali želim uživati u životu ne zamarajući se bankovnim računima. Mnogo sam ga donirao i živio jednostavnim životom, uglavnom s koferima u hotelima. Svi znamo da je dobro zdravlje mnogo važnije."

U svakom slučaju, Keanu je zaista jedna od opakijih holivudskih faca, ali s velikim srcem anđela.