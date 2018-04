Znate li tko je Gia Carangi? Prvi istinski i pravi supermodel na svijetu. Pokorila je modni svijet svojom melankoličnom ljepotom, no nije dugo trajalo...

Znate li tko je prvi pravi supermodel na svijetu? Njezina karijera imala je bajkovit početak, no sve je završeno zbog okrutne bolesti. Ona je Gia Carangi, a njezina ljepota i danas je zapamćena. Film o mladoj ljepotici snimljen je 1998. godine, a glumila ju je tada Angelina Jolie. Godinu kasnije za taj film dobila je Zlatni globus.

Carangi je svojedobno bila nazivana najljepšom djevojkom svijeta, prvim supermodelom. Sve se događalo kasnije 70-ih i ranih 80-ih godina prošlog stoljeća. Zahvaljujući ocu Talijanu i majci Irkinji, Gia je imala egzotično, prelijepo lice, koje su dizajneri obožavali. Stoga ne čudi što je u svijet mode ušla sa svega 17 godina. Već sljedeće godine angažirao ju je Versace, a potom su uslijedili Dior, Armani, Calvin Klein, Ralph Lauren. Osim toga, snimila je naslovnice Voguea, Cosmopolitana - više puta u jednoj godini.

Karijera joj je počela 1977. godine, selidbom u New York. Bila je tek djevojka, luda za Davidom Bowiejem. Namentnula se svojom melankoličnom talijanskom ljepotom, naspram dotadašnjih plavuša - tipičnih plavookih i plavokosih Amerikanki. Gia je imala svijet pod sobom. Ušla je tako i u Studio 54, partijajući s glazbenim i filmskih zvijezdama. Tu je došla u prvi kontakt s kokainom, koji je bio droga bogatih i slavnih.

Nije se, kažu stručnjaci, radilo samo o ljepoti Gije Carangi. Bila je divlje dijete. Odijevala se u mušku odjeću, pozirala gola, nije nosila make up. Imala je stav, otvoreno je pričala o svojoj biseksualnosti. Znala je napustiti snimanje jer joj se jednostavno ne da snimati. Bila je prava diva, u dobi od svega 18 godina. Nije se trudila kriti da uzima droge. Na ponašanje ju je natjerala teška životna okolnost. Kada joj je bilo svega pet godina, seksualno je zlostavljana, što je ostavilo trajne posljedice. Osim toga, nju i njezinu obitelj majka je napustila zbog muškarca. Gia nikad nije oprostila i preboljela činjenicu da ju je majka napustila.

Osim toga, nije imala previše pravih prijatelja. Zbog previše posla jednostavno nije imala vremena za druženja, a većinu slobodnog vremena zbog toga je bila sama u svom stanu u New Yorku. Vrlo brzo stvari su postale javne i jako očite. Gia je 1981. uhićena jer je vozila pod utjecajem droge. Potom je iste godine morala na operaciju ruke. Naime, toliko puta se ubadala iglom na isto mjesto u venu da je na kraju napravila rupicu oko koje se stvorila infekcija. Lijepa Gia počela se raspadati... Sve je manje radila, na snimanjima znala čak i zaspati. Modni urednici tada znali su što Gia radi, no nije ih bilo briga. Pokušala je i otići na rehabilitaciju, no kad se vratila - nitko joj više nije htio pružiti šansu.

U međuvremenu se srozao nivo njezinih angažmana, a pročulo se i da bi mogla biti HIV pozitivna. U to vrijeme o bolesti se znalo jako malo. Do kraja 1984. Gia je proglasila bankrot i ušla je preko državnog programa u program za odvikavanje. Nije uspjelo. Godinu kasnije završila je u bolnici, većinu vremena prije toga spavala je čak i vani, na kiši. Kad je primljena u bolnicu, uočili su da je bila brutalno pretučena, imala je modrice po cijelom tijelu. Usto, krvne pretrage pokazale da su ima AIDS te simptome slične upali pluća. Tada se o bolesti znalo premalo pa su prije kontakta s njom liječnici i medicinske sestre nosili rukavice i odijela slična onim astronauta. U studenom 1986. Gia je preminula uslijed posljedica AIDS-a.