Zinedine Zidane upoznao je suprugu Veronique dok je igrao u Cannesu i imao samo 17 godina.

Bivšeg nogometaša i nogometnog trenera Zinedinea Zidanea žene su obožavale od samih početaka njegove profesionalne karijere.

No on već tri desetljeća ima oči samo za jednu posebnu ženu, a to je njegova supruga Veronique Fernandez.

Zinedine Zidane (Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL)

Podsjetimo, par se upoznao kad je njemu bilo svega 17 godina i dok je igrao u Cannesu. Pet godina kasnije par se vjenčao, a kao krune ljubavi stigla su čak četiri sina.

Zinedinov privatni život i brak nisu obilježavale nikakve afere i skandali, a par i dandanas izgleda jednako zaljubljeno kao i na početku veze.

Zinedine Zidane (Foto: Profimedia)

To su još jednom dokazali sinoć na dodjeli FIFA-inih nagrada za najbolje igrače godine u Londonu, gdje je sva pažnja bila na supruzi i njezinoj zavidnoj liniji koju je pokazala u elegantnoj, srebrnoj haljini.

Zinedine Zidane (Foto: Profimedia)

Bračni par Zidane tako je najbolji dokaz kako uspješan brak i vrhunska sportska karijera itekako mogu ići zajedno, ako se za to ima volje.

Pogledajte ih samo!