Nekad popularna ženska grupa Feminnem najavila je veliki povratak, a Neda, Pamela i Nika jedva čekaju ponovno nastupati!

Onaj tko je slušao velike hitove dance glazbe 2000-ih godina dobro se sjeća ženske hrvatske skupine Feminnem koju su u originalnoj postavi činile Neda Parmać, Pamela Ramljak i Ivana Marić.

Djevojke su 2005. godine predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji s pjesmom ''Call me'', a 2004. godine osnovale su skupinu te izdale prvi i jedan od najpamtljivijih hitova novije hrvatske diskografije ''Volim te, mrzim te''.

Djevojke su se na Euroviziji plasirale i u finale, a osvojile su 14. mjesto što je bio najbolji rezultat Bosne i Hercegovine na ovom natjecanju ikad.

2007. godine prva članica odlučila je krenuti u solo karijeru pa je tako Ivanu Marić zamijenila Nikol Bulat, a nakon dvije godine i ona je napustila bend nakon čega se bendu za stalno pridružila Nika Antolos.

Djevojke su snimile niz hitova koji se pjevuše i dan danas, a čak su i ponovno nastupile na Euroviziji, ovog puta predstavljajući Hrvatsku s pjesmom ''Lako je sve'' 2010. godine.

Međutim, ovog puta u finale nisu prošle, a njihovo zajedništvo trajalo je do 2012. godine kad su se odlučile razići.

Grupa Feminnem najavila je povratak, a djevojke su otvorile i službeni Instagram profil ovoj grupi.

O ponovnom okupljanju oglasile su se i na svojim društvenim mrežama.

"Ekipa presretne smo, we are back!", napisala je Pamela.

"Here we go", oglasila se i Neda u komentarima, a Pamela je na Instagram priči dala naslutiti i da će biti novih pjesama.

