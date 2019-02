Željko Pervan otkrio je koliko mu je važna vjera.

Željko Pervan, po mnogima poznat kao jedan od najduhovitijih Hrvata, progovorio je o vjeri. Iako mnogi misle da mu je na prvom mjestu zabava, ovom je komičaru duhovnost itekako visoko na ljestvici. Iako ne voli govoriti o vjeri, ipak daje svoje vjerničko svjedočanstvo.

''Katolik sam zato što su moji roditelji katolici, i jer je takvo bilo okruženje. Ali mislim da je to prije svega poziv, kucanje. Ulazak Krista u život nije programiran. Čovjek počne osjećati prisutnost, uzročno-posljedični niz svega. U mom primjeru osobnog rasta u vjeri prvo je bilo promišljanje, pa godinu dana čitanja Novog zavjeta koji se od čitanja toliko raspao da sam ga morao selotejpom oblijepiti'', kazao je Pervan za portal Bitno.

U kontekstu argumenata za Božju opstojnost Željko spominje ljubav.

''Evolucijski gledano, ljubav je višak. Čemu to služi? Ljubav te samo oslijepi. Samo te zezne. Mnogi su za nju platili životom. Kao što bih ja dao život za svoju djecu. Ljubav je jako skupa. I nije s ovog svijeta. Nema veze s ovim svijetom'', smatra te nastavlja.

''Neki kažu da nema dokaza za Boga. Pa nisam rekao da znam da ima Boga, nego da vjerujem. Da kažem da znam da ima Boga, onda bih trebao dokaz, ali ako kažem da vjerujem, onda je upravo suprotno jer vjerujem. Čuda traže nevjernici da bi povjerovali. Ne smijem se dati čudu, onda se srce neće promijeniti, ali ćeš na van biti vjernik zbog straha. Čudo je moja ljubav prema Pavli. To je najveće čudo u svemiru, da toliko volim svoju kćer. To je čudo. Njen zagrljaj, poljubac, to je čudo. Što tražiš, da ti Gospa zasvijetli? Je l’ to treba da bi povjerovao? Svjetleća Gospa se može kupiti u Milanu za 35 eura'', kazao je.

Malo je onih koji se u javnom životu usude govoriti o vjeri, no Željku Pervanu to nije problem.

''Vjerojatno nemaju dovoljno čvrstu vjeru. Ja bih umro od žalosti kada bih zatajio Krista. Ali treba razlikovati dvije stvari. Oni koji šute kad ih se pita o njemu na taj način ga taje, ali šutjeti kad te nitko nije pitao je OK jer nisu svi pozvani na to'', iskren je komičar.