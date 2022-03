Željko Joksimović najavio je veliki koncert u Areni Zagreb, ali otkrio je i kako će proslaviti 50. rođendan.

Uoči nastupa u Areni Zagreb 18. travnja Željko Joksimović u velikom intervjuu za Extru FM otkrio je što zagrebačka publika može očekivati i koje iznenađenje priprema, komentirao je pobjedničku pjesmu srpske inačice Dore 'In Corpore Sano', progovorio je o svojim velikim projektima i planovima, a otkrio je i kako će proslaviti 50. rođendan.

"Ovo izgleda kao prvi koncert u karijeri nakon više od 500 dana bez velikih koncerata. Ovo je zaista prava prilika da se na dobar način vratimo u stare vode, da se družimo s publikom i da doživimo jednu vrstu katarze. Ne samo ja nego cjelokupna moja ekipa, svi koji su na sceni i oko scene da se osjete ponovno živima', rekao je Joksimović ekipi Extra FM-a koja ga je posjetila u Beogradu.

Za zagrebački koncert nema u planu goste iznenađenja već će, kako je rekao, publika biti njegov gost i vlasnica play liste.

"Zagreb je uvijek bio takav da ništa što god smo planirali nije bilo striktno, bit će onako kako publika bude željela. Mi smo spremni na to bez obzira što nismo dugo svirali. Siguran sam da će se taj koncert dugo pamtiti", zaključio je.

Nastup u Areni zakazan je dva dana prije njegovog 50. rođendana koji će proslaviti u Beogradu.

"Moja supruga s prijateljima organizira mi rođendan. To nije iznenađenje, jer znam da mi je 20. 4. rođendan, ali sve ostalo će biti iznenađenje. Oni prate neke moje senzibilitete tako da sam siguran da će napraviti dobar rođendan", nada se Željko.

Razlog za slavlje svakako je i golem uspjeh filma "Toma" koji Joksimović potpisuje kao producent i kompozitor: "Imao sam tu sreću prvi put biti producent filma, zajedno s Draganom Bjelogrlićem. Napravili smo povijesni rezultata, najgledaniji film svih vremena na našim prostorima".

Tijekom snimanja Bjelogrlić mu je rekao da napravi duet Tome Zdravkovića i Silvane Armenulić koji nikada nije snimljen, a pritom mu je dao sad već legendarni naputak da pjesma zvuči 'staro', a da je nova i hit.

"Onda sam sjeo i napravio tu melodiju i zajedno s Tozovcem, koji je u međuvremenu nažalost napustio ovaj svijet, napravio pjesmu Ponoć koja je postala socio fenomen. Ta pjesma je veliki podsjetnik na sve to što smo nekada imali, u smislu melodije, bogatstva teksta, jedne normalnosti", pojasnio je.

Za zagrebački koncert priprema posebno iznenađenje.

"Mi smo napravili jedan novi aranžman pjesme Ponoć koja zvuči potpuno latino, skroz je neodoljiva kad je čujete. Svirat ćemo i to u Zagrebu. To je najsvježija pjesma. Ako ne stignemo spremiti ovu novu, za koju mislim da je stvarno super, a ima preko 10 tih novih, mislim da će ponoć biti. Imamo neku ekstenziju, ne traje tri nego šest minuta. To će biti premijera mog izvođenja. Ja jesam autor te pjesme, međutim Aco Pejović i Suzana Branković originalno pjevaju tu pjesmu, ja ću taj put biti, pored toga što sam kompozitor, i izvođač jednog dijela pjesme, a Suzana će pjevati onaj dio koji inače pjeva", otkrio je.

Najavio je album s novim pjesmama, a tijekom pandemije sa svojim timom pokrenuo je četiri televizije te pripremio chill out album.

"Napravio sam chill out album koji je uglavnom instrumentalni i koji će se naći uskoro, ja se nadam, da ne prejudiciram, u jednom svjetskom labelu, kao set lista. Napravio sam i televizije i nekako se dobro osjetio u svemu tome. To nije bilo nimalo lako. Dosta sam dobrih stvari radio u životu, u smislu vođenja poduzeća, napravio neke planove, to sigurno nije bilo preko noći. Kad ljudi kažu – Ovaj je uspio preko noći… To preko noći traje 20 godina. Mislim da smo napravili dobru stvar i na krilima toga i dalje radimo, usavršavamo se. Tako da mislim da nikakvu lošu stvar ili nešto što nije srodno mom glavnom poslu, a to su muzika, umjetnost i produkcija, nisam napravio i tim putem ću ići dalje", kaže Željko.

S obzirom na njegovo veliko eurovizijsko iskustvo voditeljica Ivona Ažić pitala ga je i kakav plasman prognozira ovogodišnjoj pobjednici izbora 'Pesme za Evroviziju', Konstrakti.

"Po mom mišljenju to je nešto potpuno novo, nešto što ima opravdanja. Iznenađenje je za sve, višeslojna je pjesma s pregršt poruka koje u sebi nosi. Nisam siguran da su svi ljudi vidjeli baš sve te poruke i protumačili na pravi način. Kad sam je čuo nisam toliko dobro reagirao, ali kada sam je vidio i čuo u isto vrijeme, onda mi je kompletna slika bila jasnija. Mislim da je to jedan koncept koji vrlo moguće i pobijedi na Euroviziji, bez obzira što kladionice govore. Ja sam siguran da su to prva tri mjesta', rekao je Joksimović.

