Zdenka Kovačićek ovogodišnja je dobitnica glazbene nagrade Porin za životno djelo.

Naša cijenjena pjevačica Zdenka Kovačićek dobitnica je Porina za životno djelo, a legendarna se glazbenica pobrinula da prilikom preuzimanja nagrade održi i govor za pamćenje.

"Hvala puno. Nemojte, dobit ću tremu. Stvarno sam uzbuđena i počašćena i jako sretna. Najviše zbog toga što je Porin ipak došao na vrijeme. Jer moglo je biti i prekasno i moram vas upozoriti da posthumno ne želim nikakve nagrade. Nek se to zna!. Ja sam sretna što sam se cijeli život bavila najljepšom profesijom na svijetu. Glazba je bila moj posao, strast i život, ali bilo je i nekih problema, pa se znalo dogoditi da nisu znali gdje bi me smjestili, pa su me koji put i prešutjeli. Meni su najznačajniji oni trenuci kad sam srela suradnike koji su bili vizionari kao i ja i kada su krenule suradnje koje su obilježile život naše glazbene scene i na to sam ponosna. Najdraža suradnja s Daliborom Paulikom kad smo prije dosta godina kreirali prvi domaći album na engleskom jeziku, danas je to normalno, a tada je bio fenomen, nitko to nije htio platiti, ali ja sam ga odlučila sama financirati. "Love is a game", to je album. Hvala Marku Tomasoviću koji je prepoznao moj senzibilitet i napisao moju najznačajniju pjesmu po kojoj se nadam da će me pamtiti, a ne po guzici. Ovo nije kraj, ovo je možda moj novi početak. Idemo dalje pa dokle stigli! Hvala puno!" zaključila je Zdenka u svom govoru.

Njezini obožavatelji shvatili su da govori o pjesmi "Frka" iz davne 1981. godine koja je tada šokirala domaću javnost jer je bila prepuna provokativnih stihova i riječi, pa je tako u jednom dijelu pjesme pjevala da je "otkrila ljubav i guzicu".

Osim Zdenke Porine za životno djelo dobili je i skladatelj, dirigent, pijanist i pjevač Silvio Foretić te posthumno, veliki pjevač i zabavljač Krunoslav Kićo Slabinac kojem je dana počast izvedbom njegovog velikog hita "Zbog jedne divne crne žene“.