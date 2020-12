Zayn Malik nije htio doći na vjenčanje svoje mlađe sestre Waliyahe zbog njezine odluke da se uda za čovjeka koji je odslužio zatvorsku kaznu.

Pjevač i bivši član planetarno popularne grupe One Direction, Zayn Malik propustio je vjenčanje svoje mlađe sestre Waliyahe i to navodno zato što je njezin novopečeni suprug bivši osuđenik.

27-godišnji glazbenik prema pisanju američkih medija nije bio viđen na jednom od najvažnijih dana svoje sestre, dok joj je njegova djevojka Gigi Hadid poslala poruku kako bi voljela biti s njom.

Waliyaha, kojoj su tek 22 godine, udala se u zapadnom Yorkshireu za dvije godine starije Junaida Khana koji je 2017. godine završio odsluživanje petogodišnje zatvorske kazne zbog krađe automobila. Čini se da zbog vjenčanja nitko iz njezine obitelji nije presretan, a njezin otac Yaser ne nalazi se na fotografijama intimne ceremonije.

"Nitko nije sretan što se udala za njega nakon onoga što je učinio. On je lupež i to nije njegova daleka prošlost, tek je nedavno izašao iz zatvora", izjavio je za The Sun izvor blizak obitelji.

Mladenka je na Instagramu objavila nekoliko fotografija u glamuroznim izdanjima, uključujući i vjenčanicu ukrašenu šljokicama, velom i zlatnim detaljima. Na licu je imala tešku šminku, a fotografijama nakon vjenčanja se pohvalila svojim obožavateljima. Podijelila je trenutak rezanja torte s Junaidom dok se drže za ruke pred gostima.

"Najbolji dani s najboljim ljudima. Iskreno, mislim da ovaj dan nije mogao biti ljepši. Ne mogu vjerovati da smo i službeno vjenčani", napisala je na Instagramu.

Ranije ove godine Waliyahina i Zaynova mlađa sestra, 18-godišnja Saffa dobila je kćer s godinu dana starijim suprugom Martinom Tiserom samo četiri mjeseca nakon što su se vjenčali. Nekoliko dana nakon toga Zayn je na društvenim mrežama dijelio fotografije s puta u Veliku Britaniju kako bi posjetio svoju obitelji i vidio Saafu.