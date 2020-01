Žanamari Perčić, osim glasom, pažnju privlači i stasom, a njezine seksi fotografije na društvenim mrežama nekima nisu sjele.

Domaća pjevačica Žanamari već se duže vrijeme obračunava s djelom javnosti koju ne može nazvati obožavateljima, zbog svojih atraktivnih fotografija na društvenim mrežama.

One često podrazumijevaju njezina golišavija izdanja, no obzirom da se radi o ženi koja ima jedno od najboljih tijela među Hrvaticama, nije ni čudo da se time voli pohvaliti.

A kada postoji nešto čime se možeš pohvaliti, postoji i dio zavidne javnosti koja mora to isto kritizirati. Tako se pjevačici često spočitavalo da obavljuje prevruće fotke te kako bi trebala voditi računa o svojoj kćerkici.

"Ovako: Majka sam i NEĆU se ‘obuć’. Sad kad smo to riješili ajmo hejteri odmah se izjasnite da i to primitivizma što imam ovdje odmah poblokiram, pa da se onda mogu u miru tu i tamo javiti NORMALNOJ ekipi ovdje na fejsu", poručila je bijesna pjevačica na Facebooku.

"Obožavam likove koji znaju kako drugi trebaju živjeti, a vlastiti život im se najčešće raspada", komentirao je njezin status Viktor Drago, na što mu je ona odgovorila.

"Mene zabavlja njihova logika, a i 'hrabrost'. Uživo ne hejtaju ne brini. Vjerojatno su saznali da imam motornu pilu u prtljažniku with their name written all over it."