Pjevačica Žanamari izgleda fantastično, no iza dobrog izgleda krije se i jedan problem.

Žanamari, baš poput Jelene Rozge ili Blanke Vlašić, ima zdravstvenih problema zbog štitnjače. Dakako, nisu one jedine. Sve je više ljudi s ovim problemom, a mnogi prolaze cijeli niz pretraga dok im se bolest dijagnosticira.

Baš zato, nazvali smo pjevačicu Žanamari koja nam je opisala svoj problem sa štitnjačom. Ispričala nam je neke vrlo važne stvari i progovorila posve otvoreno o ovom problemu.

''Ja sam uklonila štitnjaču s 15 godina i od tada sam na Eutyroxu, sintetičkom hormonu kojeg inače luči štitnjača. U trudnoći treba biti oprezan i podizati dozu Eutyroxa jer je potrebno pratiti rast djeteta kad treba više tog hormona. To treba često pratiti i meni je izazvalo dodatnu komplikaciju u trudnoći jer u prvih par mjeseci mi nisu dovoljno brzo povećali dozu. Dobila sam strašno puno kilograma već u prvim mjesecima trudnoće. Kasnije sam prešla kod privatnog liječnika i sve se izbalansiralo'', objašnjava Žanamari koja pojašnjava i kako hormon koji uzima nije posve bezopasan.

Žanamari (FOTO: Instagram)

''U svakom slučaju, kao i svaka tableta tako i ova koju ja uzimam ima neke posljedice nakon dugogodišnjeg korištenja, kao npr. problemi s kalcijem u kostima. Nastojim ga nadomjestiti, pijem vitamin D kad se sjetim i kod mene je sve ok iako ga pijem već više od 20 godina. Najteže je bilo na početku dok mi još nije dijagnosticiran problem sa štitnjačom. Mršavjela sam, povraćala, popustila u školi, pao mi je imunitet i stalno su me liječili od krivih stvari, a mjesecima nisu posumnjali na štitnjaču. To je, kako se kaže ‘tricky part’ - diagnosticirati. Poslije je sve lakše kad uzimaš odgovarajuću terapiju'', kazala je Žanamari na Showbuzz.hr.

Žanamari (FOTO: Instagram)

A koliko je važno osvijestiti javnost o ovom problemu, govori i humanitarni koncert na kojem će nastupiti Zagrebačka filharmonija, Radojka Šverko, Martina Tomčić, Ivana Husar i Marija Husar. Organizatori koncerta su Hrvatska udruga za bolesti štitnjače u suradnji sa Hrvatskim društvom za štitnjaču te uz podršku Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice koja je referentni centar za bolesti štitnjače Ministarstva zdravstva RH, a koja ujedno obilježava 55-godišnjicu svoga osnutka i rada.

Humanitarni koncert za pomoć oboljelima od bolesti štitnjače održava se pod pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar – Kitarović, Grada Zagreba, Gradske skupštine Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva. Ovaj glazbeni spektakl održat će se 19. listopada 2018. u 19:30 sati, u KD Vatroslav Lisinki.