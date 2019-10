15. i 16. listopada u zagrebačkoj Tvornici kulture, datumi su i mjesto za koje se odavno traži karta više.

Nakon više nego uspješnog prošlogodišnjeg Zagreb Fashion Destinationa, ovogodišnji donosi veoma snažnu poruku koja se proteže kroz cijelu kampanju i viziju same manifestacije. Osim nezaobilazne poruke, druženja i inspiracije neće nedostajati, a ogroman interes publike to i potvrđuje.

U utorak 15.listopada, čast da otvori ovogodišnji ZFD pripala je brendu Delight by Ivan Friščić, nakon kojeg slijede genijalni i kreativni Callegari, Mateyaneira, Anovi by Ivona Glavaš, Bubabu Design by Gorana Milaković, Dora, Kayra Design by Eni Slosar i Stolnik.

Na drugom danu ZFD-a u srijedu, svoje će kreacije i najnovije ideje predstaviti uvijek omiljena Lokomotiva by Lana Puljić, nakon koje će pistom zavladati Laardesign, Mjera by Jelena Petković, Jet Lag by Jasmina Arnautović. Svoj snažan identitet i ove će godine prikazati brend Identity by Igor Djuga, baš kao i Sani Design, Ivana Cvrlje i Martina Herak.

Moda priča koja je u poprilično kratkom periodu stekla veliku pozornost medija i struke i ove sezone donosi dva dana pozitivne energije i potpune kreativnosti. Zagreb Fashion Destination, priča je koju su s razlogom zavoljeli svi zaljubljenici u modu i samu poruku koju nosi ovaj događaj.

"ZFD je projekt koji na jednom mjestu okuplja mlade i već afirmirane kreatore koji će i ove sezone na pisti, ostaviti najbolje od sebe", tvrdi osnivač i producent, Tonči Šundov.

Hvalevrijedna i snažna poruka koja se provlači kroz ovogodišnji ZFD, koncentrirana je i uperena upravo na vrijednost i važnost naše Zemlje koju nemarno zagađujemo. Pričamo li uopće eco fashion jezik te koliko se kao pojedinci trudimo sačuvati ono najvrijednije? Kad bi Zemlja mogla (pro)govoriti šta bi nam rekla? Ljudska nemar, pohlepa i nevjerojatne količine onečišćenja, a najviše plastike, dovele su u opasnost sva živa bića, sve životinjske vrste, zrak, vodu, sve što nas okružuje.

Za fotografije koje nose duboku poruku, zaslužna je Jelena Balić, dok stayling potpisuje Petar Trbović.

Iznimno jasna i fenomenalna kampanja Zagreb Fashion Destination-a, slikoviti je prikaz i svojevrsno upozorenje za sve nas. Osim prekrasnih kreacija kroz koje dizajneri prikazuju svoj lik i djelo, osim druženja i inspiracije, događaj poput ovog nas sve potiče da malo zastanemo i zapitamo se za neke veće i važnije, životne stvari.