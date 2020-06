Winnie Harlow izvirile su grudi u noćnom izlasku no nije previše marila za to, kao ni njezin dečko Kyle Kuzma.

Manekenka Winnie Harlow izašla je sa svojim novim dečkom košarkašem Kyleom Kuzmom, u usklađenim odjevnim kombinacijama, točnije žutim kombinezonima, pri čemu je ljepotica neuobičajenog izgleda pokazala i više nego je htjela.

Naime, 25-godišnja Winnie je svoj kombinezon odjenula samo do struka, a odjenula je i minijaturni rezani top iz kojeg joj su joj izvirivale grudi, na što ljepotica očito nije računala da će se desiti ali nije se na to previše obazirala već je samo požurila korak pred fotoreporterima koji su ih pratili u stopu. Bio im je to jedan od prvih izlazaka nakon karantene zbog koronavirusa.

Par je prema pisanju TMZ-a zajedno tek od travnja, a ona je prije njega izlazila s vozačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom, kao i prošle godine bila je reperom Wizom Khalifom. Kyle je prije Winnie bio viđen s glumicom Vanessom Hudgens.

Winnie Harlow, čije je pravo ime Chantelle Brown-Young, danas je uspješan model, a javnost ju je upoznala još 2014. godine u showu ''America's Next Top Model''.

Danas joj brojne poslovne ponude pljušte sa svih strana, no u početku nije bilo tako. Jedan od razloga bio je i taj što Winnie boluje od vitiliga, stanja koje uzrokuje depigmentaciju na dijelovima kože. Naime, koža gubi melanin, pigment koji određuje boju kože, kose i očiju. Javlja se kada stanice koje proizvode melanin umru ili više ne proizvode melanin, što uzrokuje pojavu bijelih mrlja nepravilnog oblika na koži.

No unatoč tome što joj je gotovo cijelo tijelo prekirveno bijelim mrljama, ova 25-godišnja djevojka itekako zrači samopouzdanjem i zbog toga je uzor brojnim djevojkama, a može se pohvaliti i titulom Victoria's Secret anđelice.