Mario Lopez vraća se kao A.C. Slater, Elizabeth Berkley kao Jessie Spano, no nitko od ostale originalne postave serije "Saved by the bell" nije prikazan u najavi.

Serija "Saved by the bell" uskoro se vraća na male ekrane, a vratit će se i dio stare ekipe koja je glumila kada je serija izašla.

Mario Lopez vraća se kao A.C. Slater, Elizabeth Berkley kao Jessie Spano, no nitko od ostale originalne postave serije nije prikazan u najavi koja je objavljena ovoga tjedna. Nove epizode serije prikazat će novu ekipu koja stiže u srednju školu Bayside, a ekipa koja je ranije glumila srednjoškolce, sada su zaposleni u svojoj srednjoj školi.

Mario Lopez na Instagramu je podijelio video te je otkrio dio seta, a istaknuo je da su snimili promotivni materijal za seriju te su se odlučno snašli. Skupa s kolegicom Berkley zaključio je da se osjećaju kao da su upali u vremenski stroj.

Brojni obožavatelji oduševljeni su što se serija vraća na male ekrane, a mnogi ističu kako jedva čekaju da krene emitiranje.