Od ulaska u najslavniju britansku obitelj 2011., Kate Middleton postala je jedna od najpopularnijih članova kraljevske obitelji i ključna ličnost za njihovu budućnost.

Catherine, vojvotkinja od Cambridgea, napunila je 40 godina u nedjelju, a njezina ličnost sve je istaknutija, kao i njezinog supruga, princa Williama. Kate su rođendan čestitali brojni članovi britanske kraljevske obitelji, a zbog pandemije koronavirusa slavlje je održala samo u užem krugu najbližih ljudi. Čestitke je dobila i na službenom kanalu kraljevske obitelji na Instagramu, gdje su objavljene njezine fotografije s kraljicom Elizabetom. Britanski mediji ističu da je na taj način kraljica supruzi svog unuka dala do znanja koliko joj znači.

Od ulaska u najslavniju britansku obitelj 2011., Kate Middleton postala je jedna od najpopularnijih članova kraljevske obitelji i ključna ličnost za njihovu budućnost.

Njezin imidž pouzdane osobe, u izazovno vrijeme za monarhiju, osnažen je u prosincu na božićnom koncertu emitiranom na televiziji. Oduševila je obožavatelje svojim glazbenim umijećem. Bila je pratnja na klaviru britanskom kantautoru Tomu Walkeru u izvedbi njegove potresne pjesme "For Those Who Can't Be Here".

Kate se u tajnosti pripremala za nastup u Westminsterskoj opatiji koji je bio posvećen svima koji su služili svojim zajednicama u pandemiji koronavirusa.

"Bila je zaista nevjerojatna - rasturila je. Kakva talentirana, draga, srdačna i ljupka osoba", rekao je Walker, opisujući je kao "vrlo opuštenu, vrlo dragu" prema svima.

I Kate, a i William koji puni 40 godina u lipnju, postali su vidljiviji u vrijeme globalne zdravstvene krize. Par je održavao virtualne sastanke sa zdravstvenim radnicima na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa koji je odnio oko 150.000 života u Britaniji od početka 2020.

Dali su javnosti i uvid u život sa svoje troje djece u izolaciji na seoskom imanju na kraljevskom posjedu.

Kako su se ograničenja ukidala, Kate i William češće su bili viđeni u javnosti. Bili su na svjetskoj premijeri novog filma o Jamesu Bondu, susreli su se sa svjetskim liderima na sastancima G7 i UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama.

Kate je promicala vlastite inicijative. Zalagala se za rano obrazovanje, a s Williamom je promovirala važnost mentalnog zdravlja i zaštite okoliša.

Usporedili je s važnom članicom kraljevske obitelji

Bivši privatni tajnik para, Jamie Lowther-Pinkerton rekao je za Times da je dio Kateine privlačnosti njezina pristojna, prizemljena i neumorna priroda.

"Ona odvaja vrijeme za razgovor s ljudima", rekao je bivši tajnik i usporedio je s majkom kraljice Elizabete II., koja je bila simbol britanske otpornosti u Drugom svjetskom ratu.

"Čvrsta je. Ima onaj osjećaj kraljice majke u sebi pa kad treba nešto obaviti, ona je tu da to učini."

Ogroman fokus na Kate kad je počela izlaziti s Williamom dok su studirali u Škotskoj, bio je na tome što dolazi iz srednje klase.

Unatoč tome što je pohađala jednu od najboljih privatnih škola u Britaniji, puno se govorilo o tome kako će se uklopiti u tajanstveni svijet kraljevskih obitelji sa svim tradicijama i konvencijama.

U početku su bile neizbježne usporedbe Kate s Williamovom majkom, princezom Dianom koja je bila na meti medija nakon što se udala za princa Charlesa 1981. godine.

No Kate je barem u javnosti ostavila dojam da je spremna preuzeti kraljevske dužnosti za razliku od šogorice Meghan Markle.

Uživala je povoljan tretman britanskih medija, pogotovo otkako su se supružnici Harry i Meghan povukli iz kraljevskog života i preselili u Sjedinjene Države prošle godine.

Dorasla zadatku?

Neki razlike u stavovima javnosti prema Kate i Meghan pripisuju karakterično britanskoj reakciji na emocionalnu otvorenost u zemlji, poznatu kao ukočenost gornje usne. Zasigurno nije pomogla ni Meghanina kritika cijenjene britanske institucije, uključujući njezine optužbe za rasizam.

Kate, poznata po pažljivo odabranim objavama obiteljskog života na društvenim mrežama, svejedno se našla na meti kritika, ne samo zbog svoje besprijekorne pojave.

Spisateljica Hilary Mantel optužila ju je da nalikuje na "manekenku u izlogu bez vlastite osobnosti". No očito se smatra pouzdanom figurom u kraljevskim krugovima u ključnim trenucima.

Kraljevsku obitelj potresla je američka građanska tužba za seksualni napad protiv kraljičinog drugog sina, princa Andrewa, kao i njegove veze s osuđenim seksualnim prijestupnicima Jeffreyjem Epsteinom i Ghislaine Maxwell.

Princ Harry također je spreman objaviti svoje memoare ove godine.

Kraljica ima 95 godina i postepeno se povlači s javnih dužnosti iz zdravstvenih razloga pa su princ Charles i njegova druga supruga Camilla sve istaknutiji.

No buduća vladavina Charlesa (73) već se doživljava kao prijelaz na Williamovu i Kateinu moderniju, empatičniju i instagramičnu verziju te ugledne institucije.

Kraljevski stručnjak Phil Dampier rekao je da s Harryjem u samoizgnanstvu, Andrewom u sjeni i sve starijim članovima kraljevske obitelji, "cijela budućnost počiva na Williamu i Kate".

"Srećom, oni su dorasli zadatku i siguran sam da će iz nje (Kate) tek izaći ono najbolje", rekao je Dampier za Daily Mail.

(Hina)

Kim se ljubila pred kamerama i prije nego što je postala svjetski poznata, rijetki bi pogodili odakle su ove scene +23

Holivudski ljepotan poput pravog romantika iznenadio svoju 21 godinu mlađu djevojku, čini se da ih podržava i njegova slavna bivša +14