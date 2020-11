Melanie Sykes i Riccardo Simionatoe oživjeli su ovog mjeseca kratku ljubavnu avanturu iz listopada.

Melanie Sykes (50) posljednjih dana uživa u Veneciji s 27 godina mlađim gondolijerom Riccardom Simionatoem nakon što je prošlog mjeseca njihova romansa izazvala osude javnosti.

Melanie je fotografirana na gondoli kojom je upravljao Riccardo, a nakon vožnje su uhvaćeni kako se strastveno ljube. Voditeljica se kasnije pohvalila i na Instagramu kako ju je mlađahni Simionato uslikao.

Mnogi njeni pratitelji su primijetili da Sykes blista i kako joj nova ljubavna avantura godi. "Izgledaš predivno", "Blistaš i činiš se sretnom", "Imaš sreće što si tu", "Odlična fotografija", komentirali su.

Inače, prošlog mjeseca pisalo se o Melanienoj petodnevnoj romansi s Riccardom. Uhvaćeni su kako se strastveno grle i ljube na ulici, a javnost je napala voditeljicu nakon fotografija koje su objavili strani mediji.

Istaknuli su kako je njezin čin skandalozan jer može Riccardu biti majka s obzirom na razliku u godinama. Sykes se nakon toga oglasila o svojoj situaciji. "Znala sam da me prate na mom odmoru, no uspjela sam to ignorirati, djelomično jer se takve stvari događaju, ali većinom jer sam osjećala toliko radosti da je bilo zaista teško mariti za to. Želim vam da i vi prepoznate, cijenite i zgrabite te sretne trenutke u ovom ludom svijetu", napisala je Melanie.

Voditeljica je ranije podijelila nekoliko slika s Riccardom na Instagramu, ali i sa svojom prijateljicom. Inače, Melanie je prošle godine prekinula vezu s komičarem i glumcem Steveom Coogananom (55).

Prije njega bila je u vezi s 14 godina mlađim pjevačem Ollyjem Mursom. Također je ljubila profesionalnog golfaša Martina Kaymera (36). Melanie je najduže bila s glumcem Danielom Caltagironeom (48), s kojim je dobila sinove Romana i Valentina. Bili su u braku od 2001. do 2009. godine.