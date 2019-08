Vlatka Pokos osvrnula se na tragičnu smrt Austrijanke Verene Heinz koju je krajem srpnja usmrtio gliser na Krku.

Bivša voditeljica ponovno se na društvenim mrežama oglasila zbog korupcije u Hrvatskoj kako bi još jednom izrazila svoje nezadovoljstvo.

Vlatka je na Instagramu objavila njezinu fotografiju te poduži status o ljutitosti na hrvatske institucije koji prenosimo u cijelosti.

"Ponekad me ljudi kritiziraju što se ovdje bavim ozbiljnim temama. Ipak, nastavit ću tako činiti jer me previše uznemiravaju stvari koje se događaju u Hrvatskoj. Jedan od primjera koji su me posebno dirnuli jest smrt mlade Verene i svega što se dogodilo poslije stravične nesreće. Svi su nastavili živjeti, brzo zaboravivši još jednu užasnu vijest u novinama... Osim, naravno, njene uništene obitelji", započela je Vlatka.

"Toliko neodgovorenih pitanja... Kako je to moguće? Zašto još uvijek ne znamo tko je odgovoran za njenu smrt? Zašto je istraga nastavljena tek po inzistiranju novinara? Sramotno ponašanje policije i lučke kapetanije, prebacivanje krivnje već na početku na žrtvu??!! Očigledno se štiti počinitelj, vjerojatno tatin sinek."

Što se to događa s ljudima u Hrvatskoj? Ima li imalo morala i srama? Verenin otac s punim pravom može tužiti ovu državu. Molila bih novinare da i dalje nastave tražiti istinu jer se možemo pouzdati jedino u to. Ovaj slučaj pokazuje da smo dotaknuli dno u svakom pogledu kao društvo", zaključila je Vlatka te izazvala oduševljenje svojih obožavatelja.