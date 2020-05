Vlasta Ramljak, koja je odigrala Juliju Krpan u seriji "Drugo ime ljubavi", ističe da će joj nedostajati ispunjen dan i da se odmorila za sljedećih pet sezona. Veseli se ljetu koje planira provesti kao i uvijek sa četiri unučice na moru.

Vlasta Ramljak (60), koja je poznato kazališno i televizijsko lice, pamtit će seriju "Drugo ime ljubavi" po svojoj dobro napisanoj ulozi Julije Krpan.

"Bila je zahtjevna za odigrati i drago mi je da sam baš ja dobila priliku", istaknula je glumica. Ispričala je da je njezin lik autoritativne starice dosta dijelio šamare i mlatio okolo sve.

"Došao je red i na mene da me ošamare. To je trebala učiniti Katarina Baban u ulozi negativke Tamare. Ona je poslije stavila na Facebook da joj je bila velika frka i trema kako će to učiniti, pa se to prepričavalo. S obzirom da sam ja njoj bila profesor na Akademiji i diplomirala je kod mene bilo joj je kako će ona to mene ošamariti. To joj baš i nije bilo drago", ispričala je sa smiješkom Vlasta.

Istaknula je kako će snimanje serije pamtiti i po dobroj atmosferi i dobrim ljudima. "Nije bilo nikakvih ružnih stvari. Žao mi je što je korona nam to sve skupa poremetila jer bi sad završavali snimanje. I žao mi je što je dosta scena snimljeno koje neće ući u finalne epizode", rekla je glumica. Objasnila je kako se zbog sigurnosti cijele produkcije moralo požuriti cijelo snimanje, a kaže kako joj je uvijek čudno kad završi rad na seriji.

"Naprosto postaneš dio obitelji. Čudno je da ne moraš ustati u pet ujutro, da ne moraš noću učiti. Cijela ona atmosfera, ritualno pijenje kave ujutro s automata. Bez obzira što ta kava nije bila bogzna što, nama je svima ta kava prijala. Nagruvali smo se u mali prostor i komentirali i tako", otkrila je rođena Osječanka.

Nedostaje joj i nadimak koji su joj dali njezini kolege. "Nedostaje mi da mi netko vikne bačardi. Tako su me zvali, ne bako nego bačardi. Naprosto se čovjek zbliži", ispričala je. Naglasila je kako je postala bliska i s ljudima koje je tek upoznala poput Marka Todorovića i Vladimira Posavca Tušeka, ali i s ekipom snimatelja, rasvjete i ostalima koji su sudjelovali u snimanju.

Vlsti se i posljednjeg dana snimanja dogodila nezgoda. "Slomila sam desnu ruku. Nezgodno sam se naslonila na nju. Dva mjeseca sam po bolnicama i eto opet idem", rekla je glumica. Ramljak je u izolaciji bila sama od jutra do mraka osim što je jednom tjedno išla u zagrebačku bolnicu Sveti Duh.

"Svi su mi se smijali, nikog nisam puštala, samu sebe sam stavila u karantenu jer sam se bojala. Ja sam zapravo bila u najvećoj krizi jer sam morala u bolnicu", pojasnila je. Nije dopuštala ni obitelji da joj dođe jer se bojala za zdravlje svojih četiri unučica.

"Strogo sam se pridržavala izolacije kad sam slomila ruku. Da mi nije bilo gospođe Nede iz trgovine, koja mi je sve pomagala, jer ništa nisam mogla s lijevom rukom, pa ni rezati. Tako da bi mi žena priredila sve, narezala povrće", otkrila je Vlasta.

Kaže da se ispraksirala, pa je lijevom rukom rješavala križaljke. "Neku bih predstavu na internetu pogledala što bi naš direktor drame Ivica Buljan posao. I tako mi je prolazilo vrijeme", ispričala je glumica koja je članica ansambla zagrebačkog HNK od 1991.

Ističe da se čula sa svima od obitelji, a najviše joj je nedostajalo da u šest ujutro nazove taksi i kaže mu da ide na Zagrebački velesajam. Jednostavno sviđalo joj se imati ispunjeni dan.

"Pogotovo je bilo teško u karanteni nama koji smo naviknuti raditi od jutra do mraka i tako godinama. Ja sam se u tim trenucima pitala što rade žene koje nisu zaposlene, kako njima prolazi dan. Nazvao me Fikret, jedan od vozača jer bila sam si dobra stvarno sa svima. Kaže on meni: 'Gospođo Vlasta, vi ste se sada odmorili'. Kažem ja njemu: 'Fiki, odmorila sam se za sljedećih pet sezona, sad mi je dosta odmora',", ispričala je glumica kroz smijeh.

Kaže kako ne zna na koji način će se organizirati zagrebački HNK jer imaju velike predstave, a trebali su imati ljetna gostovanja. "Vidjet ćemo što će biti s Dubrovačkim ljetnim igrama, što je s Hvarom", ispričala je Vlasta koja je redovita profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Pojasnila je da će preko ljeta studenti imati ispite kako bi mogli završiti godinu.

Otkazana joj je i predstava na Gornjodravskoj obali koju je igrala prošlog ljeta. Nemoguće ju je održati jer u njoj sudjeluje 40 ljudi. "Čekamo neka bolja vremena da korona stane, molimo se da nas najesen ne dočeka novi val, ali kako ovi naši najavljuju tko zna. No mislim da samo se polako počeli navikavati ovako živjeti s koronom. Kultura trpi. Trpe jako slobodnjaci koji su ovisni koliko prodaju svojih predstava, snimanja nema. Ne znam kako ti ljudi preživljavaju bez prihoda. Nema rješenja nekog, samo jednokratna pomoć koja je puno premalo. Kap u moru", tvrdi glumačka diva.

Jedva čeka se vidjeti s unučicama. Dvije od njih idu u školu, a dvije u vrtić. Ljeto planiraju kao i uvijek provesti skupa na moru. "Uvijek idem s njima. uživam u tome. Ja sam ponosna baka koja provodi ljeto s djecom, spakiramo se i inače idemo avionom, ali sad ćemo vidjeti kako ćemo", ističe Vlasta. Kaže da joj nije prenaporno s njih četiri.

"One su mi akumulator. Predivne su. Komentirali su tamo na moru prošle godine: 'Evo stigla turbo baba, dovela je i najmanju unuku'. Djeca se kupaju, cijeli dan su vani, uživaju. Nemamo nikakvih problema", ispričala je.

Glumici se ovog ljeta bliži i tužna obljetnica. "27. kolovoza će biti 10 godina od smrti mog supruga Zvonka. To ću sigurno biti u Osijeku. Vrijeme prolazi. U ovim trenucima, te korone i samoizolacije kad su djeca na drugu stranu, svatko ima svoj život to je normalno, u tim trenucima mislim si ja sam sama", rekla je Vlasta.

Ističe da bi joj bilo lakše da je muž uz nju, pomogao bi joj. "Naprosto i zbog razgovora, ne znam. Vrijeme ne zacjeljuje nego se naučiš normalno živjeti. S time da ja normalno razgovaram s njim, prokomentiram svaki događaj vrlo glasno, netko misli da sam skrenula, ali nisam. To je taj moj neki ritualni dio. Navikneš se živjeti tako, ali nedostaje mi, da. To je jedna praznina koja se nikada neće popuniti", zaključila je glumačka diva.