Vlado Kalember i njegova Srebrna krila bili su jedan od najvećih bendova na ovim prostorima, a pjevač se prisjetio zlatnog vremena te se osvrnuo na brak s Anom Rucner.

Vlado Kalember i njegova grupa Srebrna krila 80-ih su godina bili jedan od najvećih bendova na ovim prostorima, a popularni pjevač ni danas ne staje s glazbom. Objavili su prije nekoliko mjeseci novi singl "Je li ti žao zbog nas", a publika uskoro može očekivati i njihovu novu pjesmu "Kopija".

U intervjuu za Avaz 67-godišnji pjevač je istaknuo kako je imao tu sreću da je živio i radio u vrijeme kada su se ploče jako puno prodavale te je naglasio da je jedan od rijetkih koji ima nekoliko dijamantnih ploča. Kalember kaže kako mu je u današnje vrijeme najveća nagrada što živi, radi i postoji.

Slovio je i kao veliki zavodnik dok je bio mlađi, a kaže kako je bilo mnogo zabluda i predrasuda.

"S kime god bi popio kavu, svi bi prenijeli da sam ponovno u vezi. Ne žalim se, ali je to na neki način i "prikačeno". Dima je bilo, ali ne i požara", zaključio je pjevač. Dodaje kako je vrijeme 80-ih bilo vrijeme postera, a novine su fotografirale pjevače i bendove u vrijeme kada su Srebrna krila bila popularni bend. "Tada je bila fora da mlade djevojke imaju neku simpatiju a to je sve palo na mene. Ja sam se samo slučajno našao tu gdje je padala kiša pa sam i ja pokisao. Naviknuo sam biti mokar", kaže pjevač.

Svi su tražili neke pikantne detalje, no Kalember kaže da su svi u bendu bili pristojni dečki.

Osvrnuo se i na brak s bivšom suprugom Anom Rucner, a kojom je i dalje u dobrim odnosima. "Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom", priča Kalember te dodaje kako je uvjeren da bi se svaki brak kad tad raspao, ali rok trajanja braka je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka. Pjevač ističe kako Ana i on imaju najljepše nešto, a to je dijete. Smatra kako su u svemu bili odlični, no ipak se pojavilo nekoliko različitosti.