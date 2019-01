Princ Harry i Meghan Markle vjenčali su se 19. svibnja, a baš svi svjetski mediji tjednima su pratili svaki detalj vezan uz raskošnu ceremoniju.

Kraljevsko vjenčanje zasjenilo je sva ostala, no to nije bilo jedino upečatljivo celebrity vjenčanje u 2018. godini.

No, Meghan i Harry nisu jedini golupčići kojima je 2018. godina donijela brak. U nastavku donosimo pregled još nekih upečatljivih celebrity vjenčanja koja su obilježila godinu koja će uskoro biti iza nas.

Vedran Ćorluka i Franka Batelić

Nogometno-pjevački par vjenčao se u istarskim Balama krajem srpnja. Svadbenu proslavu za uzvanike Vedran i Franka spremili su u luksuznoj vili Meneghetti, a zgodni par sam je podijelio nekoliko fotografija s vjenčanja na društvenim mrežama. Podsjetimo, par se upoznao 2012. godine na novaljskoj plaži Zrće, a trenutno žive u Moskvi gdje Vedran igra za tamošnji nogometni klub. Njihovo vjenčanje definitivno je bila glavna ovogodišnja vijest u domaćim medijima.

Milana Vlaović i Boris Kovaček

47-godišnja Milana i 45-godišnji direktor agencije Pepermint vjenčali su se u zagrebačkoj Laubi krajem listopada nakon 4 godine ljubavi. Vezu su odobrila i njihova djeca iz prijašnjih veza - Borisov sin te Milanina kćer Nika i sinovi Mario i Stjepan koje je spisateljica dobila u braku s nogometašem Goranom Vlaovićem koji je trajao 18 godina.

Nina Mia Čikeš i Ivan Jelčić

Arhitektica i zagrebačka "it" djevojka te njezin partner Ivan vjenčali su se krajem listopada u Las Vegasu i to svega 8 mjeseci nakon njezinog prekida višegodišnje veze s glumcem Miranom Kurspahićem. Vjenčanje je zgodni par potvrdio na Instagramu. "Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Prvo hvala kumovima", napisala je mladenka tada ispod jedne od fotografija s ceremonije, a i taj dan ostala je vjerna svom osebujnom stilu.

Ana Gruica i Boran Uglešić

Dva tjedna nakon ljetnih zaruka, krajem kolovoza vjenčala se splitska glumica Ana Gruica. Njezin odabranik je ugledni splitski psihijatar Boran Uglešić s kojim je bila godinu dana u vezi. Glumica i devet godina stariji liječnik prvi put su zajedno snimljeni u listopadu 2017. godine, nedugo nakon što je Ana objavila da više nije s piscem Hrvojem Šalkovićem s kojim ima sina Ivana Marata.

Tamara Garbajs i Danko Velimir Vrdoljak

Glumica i liječnik uplovili su u bračnu luku početkom kolovoza u vrlo ležernim izdanjima na Palmižani. Plavokosa glumica iznenadila je javnost udajom, s obzirom na to da je nedugo prije toga ljubila drugog liječnika, Andreja Totha, kojem je Danko bio šef. Glumici je ovo drugi brak. Prethodno je bila udana za vaterpolista Hrvoja Šintića s kojim ima sina Tomu, a bila je i 7 godina u vezi s redateljem Markom Vrdoljakom s kojim je prekinula 2017. godine.

Marko Tolja i Ana Ivančević

Početkom srpnja oženio se i pjevač Marko Tolja. Ana i Marko upoznali su se preko društvenih mreža, a u vezi su bili sedam godina. Par trenutno očekuje sinčića.

Bee Shaffer i Francesco Carrozzini

Kći urednice američkog Voguea, Anne Wintour te sin preminule urednice talijanskog izdanja slavnog časopisa, Francesce Carrozzini, sudnonosno da izgovorili su u domu njezine majkeu New Yorlu, 7. srpnja. Prve glasine o paru javile su se 2016. godine, no oni su tada već neko vrijeme bili u vezi. Par je vrlo samozatajan oko svog odnos, a stroga mama Anna gostima je taj dan zabranila korištenje društvenih mreža, baš kao i na slavnoj Met Gali čija je organizatorica. Francesco je prije Bee ljubio pjevačicu Lanu Del Rey.

Vanessa Paradis i Samuel Benchetrit

Francuska gkumica i pjevačica poznata je i kao bivša partnerica glumcas Johnnyja Deppa. Par je proveo zajedno ukupno 14 godina te imaju dvoje djece, no nikada nisu stali pred oltar. Ipak, 45-godišnja Vanessa pronašla je muškarca s kojim je ušla u brak 30. lipnja u malom francuskom gradiću Saint-Simeon, a radi se o redatelju Samuelu Benchetritu. Među parom je zaiskrilo na setu filma "Chien" 2016. godine, a redatelj je kleknuo u studenom 2017. godine.

Kaley Cuoco i Karl Cook

Zvijezda serije "Teorija velikog praska", Kaley Cuoco udala se za pripadnika zlatne mladeži Karla Cooka na jednom konjičkom imanju u blizini San Diega 30. lipnja. Par je spojila velika ljubav prema konjima, a Karl je glumici vratio vjeru u ljubav i brak nakon njezinog razvoda od posrnulog tenisača Ryana Sweetinga. Ryan je uselio glumici nakon prvog spoja, zaručili su se nakon 3 mjeseca veze, vjenčali nakon 6, no nisu dugo izdržali zbog njegove navodne ovisnosti o tabletama protiv bolova. Karl je glumicu zaprosio na njezin rođendan, u studenom 2017. godine nakon 2 godine veze, a glumica često ističe kako je on ljubav njezinog života.

Kit Harington i Rose Leslie

Zvijezde serije "Igre prijestolja" vjenčale su se 23. lipnja u Škotskoj. Podsjetimo, Kit i Leslie svoju su vezu započeli još 2012. godine nakon upoznavanja na setu serije, no do zaruka 2017. godine nekoliko su puta prekidali te se mirili. Nedavno su se pojavile glasine kako je glumac neko vrijeme varao suprugu s ruskom manekenkom Olgom Vlaslovom, no on je oštro demnatirao takve napise.

Emily Ratajkowski i Sebastian Bear McClard

Prelijepa manekenka doslovno je šokirala fanove 23. veljače kada je na Instagramu objavila fotografiju kojom je otkrila kako se vjenčala za relativno nepoznatog glumca i redatelja. Par je ptvi put viđen zajedno 3 tjedna prije vjenčanja, no kako je Emily kasnije objasnila, poznavali su nekoliko godina prije, a među njima je zaiskrilo nakon što je ona prekinula višegodišnju vezu s glazbenim producentom Jeffom Magidom. Otkrila je i kako je znala da je on "taj" za vrijeme veze, pa je Sebastiana izbjegavala nasamo kako se ništa ne bi dogodilo prije nego raščisti odnos s Jeffom. Par se vjenčao brzinski u gradskoj vijećnici u New Yorku uz nekoliko gostiju.

Amy Schumer i Chris Fischer

Slavna komičarka 13. veljače udala se za kuhara Chrisa Fischera svega nekoliko dana nakon što su potvrdili vezu na društvenim mrežama. Zanimljivo, brojni njezini obožavatelji nisu niti znali da je komičarka prekinula vezu s dizajnerom namještaja Benom Hanischom kojeg je navodno ostavila zbog sadšnjeg supruga. Ben je na dan vjenčanja na Instagramu objavio fotografiju nove djevojke, no Amy očito nije bilo previše briga za to. Supružnici trenutno očekuju svoje prvo dijete.

Chiara Ferragni i Fedez

Jedna od najutjecajnijih blogerica na svijetu i talijanski reper zapalili su društvene mreže svojom ljubavi, neodoljivim fotografijama i sinčićem, a vjenčali su se na glamuroznom vjenčanju na Siciliji početkom rujna. Danima su fotografije s bajkovite ceremonije i njezine vjenčanice okupirale svjetske medije, no to je tako kada se udaje prava medijska i zvijezda društvenim mreža s milijunima sljedbenika. Par se zaručio u svibnju 2018. godine, a reper je pred ljepoticu kleknuo usred svog koncerta.

Priyanka Chopra i Nick Jonas

Glumačko-pjevački par zaručio se nakon svega 2 mjeseca veze, a paru nije smetala niti razlika od 10 godina. Raskošno vjenčanje u njezinoj rodnoj Indiji za neke je ipak bilo preraskošno, a trajalo je nekoliko dana. Mladenka je, među ostalim, imala tri skupocjene vjenčanice, veo od 22 metra, a zbog ceremonija se na noge digla i PETA zbog korišenja slonova i konja tijekom iste. Bivšu Miss svijeta tako su proglasili "okrutnom, a ne glamuroznom", a njezin je mlađahni suprug i tijekom odabira prstena raszljutio mnoge kada je zatvorio slavnu draguljarnicu Tiffany & Co. na nekoliko sati kako bi izabrao savršen prsten. Glumicu je zaprosio u Londonu tijekom proslave njezinog rođendana.

Princeza Eugenie i Jack Brooksbank

Iako se setsrična prinčeva Williama i Harryja udala na isttom mjestu gdje i oni, vjenčanje nije izazvala takvu medijsku histeriju kao ono Harryja i Meghan. Ipak, Eugenie je dobila dio medijskog kolača, a puno se raspravljalo o njezinoj raskošnoj vjenčanici, kao i činjenici da je njome namjerno otkrila ožiljke na leđima od operacije. Naime, princeza boluje od skolioze, no izrazito je ponosna na ožiljke. Par je u višegodišnjoj skladnoj vezi koja je započela na jednom skijalištu, a oboje su prije veze izazivali skandale nestašnošću - ona pijanim orgijama, on sa striptizetama, no smirili su se.

Vincent Cassel i Tina Kunakey

Bivši suprug seks simbola Monice Belucci utjehu je nakon razvoda našao u 31 godinu mlađoj manekenki Tini Kunakey. Iako su mnogi mislili kako nikada neće naći dostojnu zamjenu prelijepoj Talijanski, Tina je također prekrasna, a čini se i kako se par odlično slaže unatoč vrlo velikoj razlici u godinama. Par se vjenčao na jugu Francuske, a Vincent je jednom prilikom o njihovoj vezi rekao sljedeće: "Jako sam zaljubljen i siguran da ćemo imati djecu."

Gwyneth Paltrow i Brad Falchuk

Jedna od omiljenih holivudskih plavuša i bivša zaručnica Brada Pitta, Oskarovka Gwyneth Paltrow nakon godinu dana zaruka, izrekla je "sudbonosno da" filmskom producentu Bradu Falchuku. Vjenčanje je održano početkom listopada nakon 4 godine veze. Iako je glumica najavljivala kako će ju do oltara otpratiti bivši suprug, glazbenik Chris Martin s kojim ima dvoje djece i s kojim je ostala u bliskim odnosima, to se nije dogodilo. Chris nije bio ni među uzvanicima, no ne zbog "zle krvi", nego zbog nastupa na Global Citizen festivalu.

Hugh Grant i Anna Eberstein

Britanski zavodnik prvije put stao pred oltar s 57 godina. Naime, Hugh je tek ove godine u svibnju oženio dugogodišnju djevojku Annu Eberstein s kojom ima troje djece i to u potpunoj tajnosti. Osim po ulogama u sladunjavim komedijama, Hugh je poznat po vezi s glumicom Elizabeth Hurley koju je obilježio skandal kada je Hugh uhvaćen u klinču s prostitutkom. Par je i dan danas u dobrim odnosima.

Justin Bieber i Hailey Baldwin

Sredinom rujna vjenčali su se pjevač Justin Bieber i manekenka Hailey Baldwin. Iako je javnost bila uvjerena kako će mladenka jednog dana biti njegova prva i dugogodišnja ljubav Selena Gomez, to se nije dogodilo. Pomirenje bivšeg para trajalo je nekoliko tjedana, a onda je Justin tijekom romantičnog odmora u srpnju zaprosio Hailey na iznenađenje obožavatelja. Pjevač i plavokosa manekenka već su bili kratko u vezi 2016. godine, a posljednjih se mjeseci ne odvajaju jedno od drugoga.