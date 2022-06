Britney Spears stala je pred oltar sa svojim zaručnikom Samom Asgharijem u Los Angelesu, njena obitelj vjenčanju nije prisustvovala, ali tu su bili poznati prijatelji.

Pop zvijezda Britney Spears i njen odabranik Sam Asghari stali su pred oltar u Los Angelesu i izrekli sudbonosno ''da'' nakon dugo godina od upoznavanja u Britneyinom spotu za ''Slumber Party''.

Britney je nosila Versace vjenčanicu poznate dizajnerice Donatelle Versace koja je također bila jedna od gostiju na svadbi.

Prema pisanju magazina People, Britney je do oltara hodala uz pjesmu ''Can't Help Falling in Love'', a samom vjenčanju je prisustvovalo 60 gostiju.

Iako fotografija mlade i mladoženje još nema, paparazzi su cijeli dan pratili što se događa na Britneyinom posjedu, a posljednje što su uspjeli uhvatiti je kočija koja je stigla na adresu nešto iza 16 sati.

Kočija je izgledala baš poput one u bajci ''Pepeljuga'', a uz nju je bio i bijeli konj.

80 gostiju na vjenčanju je bilo posluženo cateringom iz lokalnog restorana koji se zalaže za zdrave domaće sastojke i jela, a prema pisanju Daily Maila svadbeni meni uključuje predjela od govedine Kobe i tartara od Ahi tune, nakon čega slijede predjela kao što su odresci ili brancin poslužen s pougljenim komoračem, šafranom i krem umakom od rajčice

Meni je sadržavao i panna cottu s kompotom od bobica i rastopljenu čokoladnu tortu.

Vjenčanju su prisustvovale Madonna, Paris Hilton i Drew Barrymore, a Paris je nosila usku crnu haljinu koja je istaknula njenu figuru.

Paparazzi su je uspjeli uhvatiti kad je u automobilu stigla na vjenčanje u pratnji svoje majke Kathy.

Drew Barrymore odjenula je smeđu haljinu s istaknutim rukavima, a na vjenčanje je stigla dobro raspoložena i podijelila dojmove s paparazzima.

Bivši suprug Britney Spears Kevin Federline potvrdio je kako vjenčanju nisu prisustvovali ni Britneyini sinovi Sean i Jayden, ali da mami i novom očuhu žele sve najbolje u daljnjem životu.

Međutim, sve nije moglo proći bez problema pa je Britneyin bivši suprug Jason Alexander upao na njen posjed i krenuo stvarati neugodnosti prije nego ga je osiguranje srušilo na tlo i pozvalo policiju.

Jason je vikao kako ga je Britney pozvala na vjenčanje te da je ona bila njegova jedina supruga i ljubav, a onda krenuo prijetiti kako će uništiti vjenčanje.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2022

Da bi stvar bila još dramatičnija, Jason je sve uživo prenosio na Instagramu pa je tako snimljen dok je trčao kroz šumu i brdašca kako bi došao do dvorišta pop zvijezde.

40-godišnjaku je ovo treća prijava u posljednjih 13 mjeseci, a kazne je pokupio nakon vožnje u pijanom stanju te ima prijavu zbog praćenja jedne žene.

Fotografije paparazza pokazuju zaštitare kako svladavaju bivšeg supruga na tlo, a ubrzo nakon toga stigla je i policija, stavila mu lisice i odvela u policijsku postaju.

Brak Spears i Alexandera izazvao je mnoge kontroverze jer je pjevačica za njega bila udana samo 55 sati. Par se vjenčao 2004. godine, a iste godine stala je pred oltar i s ocem svojih sinova, plesačem Kevinom Federlineom, a razveli su se 2006.

Samu Asghariju ovo je prvi brak, a nedavno je doživio i tragičnu vijest. On i Britney trebali su dočekati svoje prvo dijete, ali je pjevačica imala spontani pobačaj.

