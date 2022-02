Vjekoslava i Tonči Huljić nisu krili ponos kada su stigli u crkvu svetog Dominika u centru Splita, gdje se njihova kći udaje za Petra Grašu.

Vjekoslava i Tonči Huljić nisu krili ponos kada su stigli pred crkvu svetog Dominika u Splitu gdje se njihova 31-gpdišnja kćer Hana udaje za 14 godina starijeg Petra Grašu s kojim čeka dijete.

Vjekoslava je za tu svečanu priliku odabarala dugu ružičastu haljinu i sivu bundu, dok se Tonči odlučio za elegantno tamno crveno odijelo s leptir mašnom.

Tonči ne krije sreću ni što će uskoro postati djed o čemu je otvoreno progovorio u emisiji Narodnog radija.

"Stalno sam govorio – hoćete me više napravit' didom? Onda kad je došao taj trenutak, malo me uhvatila panika. Ja sam čovjek koji uvijek planira na duge staze. A šta sad kad postaneš dida? Sad samo čekam - pradida'', objašnjavao je Huljić kad mu je dobro raspoloženi Grašo, budući zet, dobacio da mu je to zadnja etapa.

"Mi smo uvijek jedan drugome radili spačke, mislim da je ovo finalna", nastavio je Grašo u istom tonu, pa se i sam osvrnuo na novu životnu ulogu: "Trebalo mi je neko vrijeme, kao vjerojatno svakom čovjeku, da sam sa sobom osvijestim tu divnu informaciju i sad živimo u slatkom iščekivanju. Kad zatvorimo vrata naše kuće, živimo kao i sve normalne obitelji koje čekaju prinovu."

