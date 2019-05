Vito Schnabel 2014. osvojio je manekenku Heidi Klum s kojom je proveo 3 godine.

Bogati trgovac umjetnina postao je poznat kao dečko njemačkog top-modela Heidi Klum.

Radi se o 32-godišnjem Viti Schnabelu koji je 2014. godine osvojio jednu od najljepših žena svijeta Heidi Klum, s kojom je proveo tri godine.

Iako se činilo da je par sretan, neposredno prije prekida Vito je viđen u New Yorku kako na cesti izmjenjuje nježnosti s nepoznatom brinetom, a ubrzo je uslijedio prekid s Heidi, koja nije dugo patila. Naime, manekenka i voditeljica brzo je pronašla utjehu u mlađahnom glazbeniku Tomu Kaullitzu, s kojim se i zaručila.

Vito je pak utjehu pronašao u holivudskoj glumici koju nazivaju i "žderačicom muškaraca" – Amber Heard. Amber je poznata i kao bivša supruga Johnnyja Deppa, koja ga je optužila za psihičko i fizičko zlostavljanje, a par tek čeka sudska bitka.

Amber je promijenila nekoliko partnera nakon Johnnyja, a prije Vite ljubila je milijardera Elona Muska.

Kako je on sam priznao nakon prekida, Amber mu je slomila srce, no ona nije izgledala kao da ju je to previše uzrujalo jer se brzo počela pojavljivati u javnosti upravo s Vitom. No ljubav nije dugo potrajala.

Vito je nedavno viđen na plaži u Miamiju s atraktivnom plavušom koja je slična Heidi i Amber, pa se čini kako dotični ima svoj tip žene.

Par se nije obazirao na znatiželjne paparazze, no nisu izmjenjivali nježnosti, pa se ne zna jesu li prijatelji ili tu postoji nešto više.