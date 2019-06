Viktorija Đonlić Rađa samo za IN Magazin prisjetila se neobičnog vjenčanja s Dinom Rađom prije 18 godina na brodu u jednom zaljevu kod Korčule.

Viktorija Đonlić Rađa sve je oduševila svojim povratkom na male ekrane u showu "Ples sa zvijezdama".

Ova atraktivna Dalmatinka samo za IN Magazin prisjetila se neobičnog vjenčanja s Dinom Rađom prije 18 godina na brodu u jednom zaljevu kod Korčule.

Nakon sudbonosnog "da" na pramcu, skočili su u more, a njihova ljubav danas je jača nego ikad. Svoje male tajne Viki je ekskluzivno otkrila našem Davoru Gariću.

"Ja bi se sad mogla rasplakati na tog čovjeka, mog čovjeka. To kakvu je on meni potporu dao za Ples sa zvijezdama, sve ove godine što sam ja njega podržavala vratio je šesterostruko. On je bio tako ponosan na mene da je to već graničilo malo", otkrila je odmah na početku Viktorija.

Prisjetila se i vjenčanja te otkrila poneki detalj. "Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na brodu i nitko nije znao da ćemo se vjenčati. I skiperu smo na pola kanala rekli da idemo u Korčuli oženiti se pa nas je pitao jesmo li normalni. Nakon uzimam, svi smo sletili u more, to je bilo genijalno i baš drugačije. Nakon toga smo nazvali roditelje i rekli 'e znate što ima novo, mi se vjenčali."

"Ja sam izlazila, čeka me kuma gore i ja onako 'ja bi svoju mamu, aja bi svoju mamu'", prisjeća se prelijepa Dalmatinka koja ističe kako su i dan danas zaljubljeni kao prvoga dana.

"Recept je imati Dinu Rađu za muža, žene, žao mi je, uzela sretnica", kroz osmijeh ističe Viktorija koja je Davoru otkrila i kako je izgledao "Ples sa zvijezdama" iza kulisa.

U videu saznajte što mu je otkrila.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.