Viktor Bobić za DNEVNIK.HR otkrio je koliko mu je teško pao odlazak iz Survivora, tko su mu favoriti za pobjedu, a dotaknuo se i komentara koje je dobio na društvenim mrežama.

Viktor Bobić napustio je Survivor zbog ozljede koljena, zbog koje nije mogao sudjelovati u timskim izazovima, a ta vijest je iznenadila i rastužila njegove suigrače.

Od njih se oprostio emitivnim govorom koji je nekima izmamio suze, a sada je za DNEVNIK.HR otkrio što misli o svojem odlasku i koliko mu je teško pao.

"Nisam sklon ozljedama, pa nisam očekivao ovakav rasplet događaja, ali što je tu je. Život ide dalje. Ne bih rekao da mi je žao, ali mogao sam zahvaljujući svojoj lukavosti i snalažljivosti sigurno doći do kraja", rekao nam je Viktor.

Iz Survivora sa sobom nosi lijepe uspomene, ali pamtit će i malo teže trenutke.

"Pamtit ću ga po velikim količinama kokosa, po neispavanim i mokrim noćima, tvrdim daskama na kojima sam spavao i puno promašenih čunjeva/kocki i ostalih predmeta za vrijeme izazova", priznaje.

A što mu je najviše nedostalo u showu?

"Najviše mi je nedostajala moja kuća i okolica oko kuće, prekrasna priroda, roditelji, djevojka, pas, prijatelji..." nabraja Viktor.

Kaže i kako sudjelovanje u Survivoru nije bilo napornije od onog što je očekivao, ali jedna mu je stvar smetala.



"Gladovanje mi nije teško palo jer se znam pobrinuti sam za sebe. Mali problem mi je izazivalo neprestano padanje kiše", ističe.

Što se tiče ostalih kandidata, Viktor kaže kako se sa svima dobro slagao.



"Nikog ne bih izdvojiti kao osobu s kojom nisam mogao izaći na kraj. Zbližio sam se najviše sa djevojkama i Rokom, a siguran sam da lijepo mišljenje o meni imaju i ostali", smatra.

Ispričao nam je i kakva je atmosfera među kandidatima kada se ugase kamere, no nije htio odavati puno.

"Ovo pitanje sam čekao i ovome bih mogao pričati danima. Žao mi je što gledatelji ne mogu vidjeti i one stvari koje se događaju kad se kamere ugase. Mi smo osuđeni jedni na druge 24/7, zajedno jedemo, spavamo i budimo se, pa se na TV-u nažalost ne može prikazati apsolutno sve što se događa na otoku kroz taj period", priča Viktor.

Favorita za pobjedu u showu ima nekoliko.

"Igra Survivor je dosta nepredvidiva i teška, ali dosta su poznati i moji favoriti: Nevena, Tena, Sumeja, Roko", kaže.

Otkrio nam je i kakve su bile reakcije njegovih bližnjih na sudjelovanje u showu.

"Reakcije su pozitivne, svima je drago što sam se vratio. Ljudi koji me najbolje poznaju su mi rekli da sam jedan stari prefrigani lisac", priznaje.

Je li možda dobio i obožavateljice?

"Obožavateljice nisam dobio, ali sam na društvenim mrežama postao balkanski neprijatelj broj jedan jer su se u plavom timu prije mog odlaska dogodile neke promjene kojima sam kumovao. Da bi kandidati opstali u Survivoru do samog kraja potrebna im je dobra strategija, a zato smatram da su lukavost, strateško razmišljanje, snalažljivost i sposobnost nadmudrivanja bitniji za pobjedu od fizičke spreme i snage. Vjerujem da su upravo te osobine bile moji najveći aduti koji bi me vjerojatno doveli do finala da me na putu nije spriječila ozljeda. Uz sve navedeno, dodatan su faktor međuljudski odnosi jer više uspjeha u showu može imati onaj kandidat kojeg ostali članovi u timu poštuju i vole, a na tom polju sam ostvario i više nego što sam očekivao, o čemu najbolje govore reakcije kandidata nakon mog odlaska", priča.

Za kraj ima i zanimljivu poruku za sve koji razmišljaju o prijavi u Survivor.

"Moja poruka za buduće kandidate je sljedeća: vidimo se u nekom sljedećem Survivoru, budite spremni za još veće intrige, spletke i lude nezaboravne karipske noći", poručuje Viktor.

