Victoria Beckham i Peter Andre bili su među prvima koji su čestitali Meghan Markle i princu Harryju na rođenju sina Archieja.

Brojne svjetske zvijezde čestitale su putem društvenih mreža vojvotkinji Meghan Markle i princu Harryju na dolasku njihova sina Archieja na svijet, nakon što su se prvi put s njim pojavili u javnosti.

Među prvima im je čestitala supruga bivšeg nogometaša Davida Beckhama i modna dizajnerica Victoria Beckham, koja je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju malene ali sretne obitelji iz palače Windsor.

"Čestitam vojvodi i vojvotkinji od Sussexa na malenom dječaku. Jako sam sretna zbog oboje", napisala je 45-godišnja Victoria uz objavljenu fotografiju.

Novopečenim je roditeljima na prinovi čestitao i glazbenik Peter Andre, koji je i sam otac četvero djece. Peter je to učinio na poprilično duhovit način.

Na popisu slavnih čestitara našla se i glumice Olivia Wild i Mia Farrow, glumac Mark Hamill te brojni drugi.

2 days after I gave birth I was in milk-crusted sweatpants and an ice diaper. Meghan’s out there in cocktail attire and a blowout, hosting the friggin Queen. RESPECT. #archie❤️ — olivia wilde (@oliviawilde) May 9, 2019

Here's me with William & Harry pitching the idea of naming any future royal baby after their favorite #StarWars actor. Happy they chose Archie HARRISON Mountbatten-Windsor, but regret not being more specific. Should have pitched favorite #StarWars actor WHO PLAYED LUKE.🙄 pic.twitter.com/NFEy2YFIOC — Mark Hamill (@HamillHimself) May 8, 2019