Neodoljivi šarm klasike prisutan je u novoj Varteksovoj kolekciji.

Vrijednost svakog komada odjeće prepoznaje se u karakteristikama koje otkrivaju njegov nastanak, trajanje i postojanost. A komadi koji dolaze iz varaždinske modne kuće Varteks beskompromisno spajaju savršen kroj i preciznu izradu te izvanredne tkanine u novoj kolekciji za jesen – zimu koja koketira s romantičnom tradicijom kreiranom za moderno vrijeme.

Muški i ženski kaputi i odijela sveprisutni su ove sezone, no, kolekcija s potpisom kreativne direktorice Martine Vrdoljak Ranilović oduševit će sve poklonike moderne klasike s neobičnim pomakom prema hrabrim tonovima boja i vrhunskim kvalitetnim materijalima.

"Dualitet je prisutan u svakom šavu i detalju. Klasične siluete poprimile su suvremeni oblik interpretirane kroz sigurne jesenske boje: devine dlake, smeđu, tamno plavu i akromatske tonove od bijele preko sive do crne. Moda voli i boje pa se u kolekciji nalaze i komadi vedrih boja koji razbijaju ujednačeni kolorit“, dodaje Martina Vrdoljak Ranilović, kreativna direktorica Varteksa. Tkanine su tradicionalne, pune i čvrste, izrađene od kvalitetnih vunenih vlakana uz dodatak mohera, alpake ili angore, modelirane u mekanim formama jer od kaputa u zimskim danima želite da vas obgrli mekoćom i punoćom materijala. Lakoća svakodnevne elegancije ključna je karakteristika svakog komada iz Varteks kolekcije kojima se stvaraju uvijek nove neodoljive stilske kombinacije.

Ženska odijela i kostimi koji su se vratili na modnu scenu naglašavaju snagu žene na suptilan način. Izrađeni su od tkanina prirodnog porijekla, retro dezena koji spretnim krojevima oblikuju skladnu figuru. Od vrlo ležernih kombinacija do ženskog crnog smoking odijela. Zavodljiva haljina, dobra bijela košulja, odlična prostrana kožna torba – svi statement komadi nalaze se u ženskoj kolekciji Varteks.

Odjeću karakteriziraju strogi krojevi, no unatoč tome ženska je figura seksepilna i feminizirana. Odiše osjećajem snage, a istovremeno je vesela i nesputana. Kaputi su inspirirani mornarskim i military stilom ili su ženstveni s laganim vezanjem u struku, od raskošnih damskih do vječnog Montgomery modela.

Muška figura je čvrsta i precizna, ali odiše duhom slobode i avanturizma. Kolekcija za muškarce uvažava svaki aspekt muškog stila pa su kaputi, odijela, sakoi, hlače, košulje i svi ostali odjevni predmeti izrađeni tako da međusobnim kombiniranjem ističu osobnost. Sve ih odlikuje iznimna kvaliteta i potpuna udobnost.

Varteksova kolekcije za jesen i zimu klasična je ali nepretenciozna, odmjerena ali zavodljiva, no uvijek i prije svega, elegantna. Za sve koji vole i cijene svevremenske komade koji nadilaze prolaznost pojedine sezone i kojima je moda odraz osobnosti i stila, klasika s modernim pomakom je vječni must have.