Maji Šuput umro je otac Boris Šuput, nekada uspješni glazbeni menadžer.

Nekoliko dana Maja Šuput nije se oglašavala na društvenim mrežama. Dok su se svi pitali što se događa, na Majinu se profilu pojavila tužna vijest. Naime, umro je njezin otac Boris.

Maja je svojem ocu posvetila podužu objavu, koju vam prenosimo u cijelosti.

Maja Šuput i roditelji (Foto: Marko Lukunic/PIXSELL)

''Jučer smo na posljednji počinak ispratili mog tatu. Nakon preduge i preteške bolesti konačno se riješio bolnica, nepokretnosti, cjevčica... Riješio se zla koje ga je prikovala za krevet i života koji nitko, baš nitko nikada ne bi smio ni na dan doživjeti. Bio je bolestan posljednjih 16 godina, od koje posljednje 3 želim izbrisati iz pamćenja jer je preteško. Sada je konačno slobodan, konačno svoj. Ako stvarno postoji (a trenutno u potpunom uvjerenju da postoji) drugi svijet, onda je on sad već u uredu i dogovara gaže i koncerte. Gore bi moglo postati jako veselo. Moga oca svi znaju kao menadžera koji je žario i palio sve do kobne 2003. On je obožavao svoj posao i svoj način života koji je bio akcija non-stop. Bio je muškarac koji je svaki dan u košulji, sakou, s čistom kosom, parfem koji se osjećao još cijeli dan u ulazu kad bi on prošao... Bio je zafrkant i šarmer. Bio je najponosniji (kao i svaki otac valjda) tata na svijetu, a dan kad sam mu rekla da ću početi pjevati mu je bio najsretniji dan u životu. Sve što se u mojoj karijeri događalo nakon njegove bolesti pratio je s najvećim veseljem. Zvao me 5 puta na dan da pita gdje pjevam u petak, gdje u subotu, a onda u nedjelju sto pitanja kako je bilo, koliko je ljudi. I taj ponos je bio nevjerojatan. Posljednje 3 godine više me nije mogao ni zvati ni pričati. I ne bih o tom zlu koje ga je snašlo jer je bolno. Najveći heroj u ovoj priči je moja mama Danica. Svaki dan, sat, minutu, posljednjih 16 godina dala je njemu. Da nije bilo nje, pisala bih ja ovo puno prije. On je imao tu sreću da ima nju, da mu olakša da dostojanstveno živi koliko god je to moguće u svojoj bolesti. Ja znam da ću dati sve od sebe i dalje da njega činim sretnim, a ako gore postoji telka, vjerujte mi, taj daljinski je kod njega i vrti samo muziku. I raspali, tata, imaš što nadoknaditi. Mi te volimo najviše na svijetu i ta ljubav se ne raskida ni bolešću ni smrću. Ljubav je ljubav. Pogotovo ova kćeri i oca. Rekla bih ti 'mirno spavaj', ali u tvom slučaju bi zvučalo kao kazna. Zato, tata, uživaj u svojoj slobodi, pleši, pjevaj i čuvaj nas. Volimo te'', napisala je Maja uz fotografiju s tatom Borisom.