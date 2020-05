Uma Thurman proslavila proslavila je 50. rođendan.

Vjerovali ili ne ali holivudska glumica Uma Thurman proslavila je 50. rođendan što po njezinim fotografijama, odnosno izgledu ali i top formi koju čuva, možda i ne bismo mogli tako lako mogli zaključiti.

Njezine upečatljive crte lica, osobnost i glumački talent donijeli su joj svjetsku slavu ali i titulu miljenice jednog od najtalentiranijih redatelja današnjice, slavnog Quentina Tarantina.

Odoljeti joj nisu mogli ni muškarci pa iza sebe ima dva neuspješna braka, jedan s glumačkim kolegom Garyjem Oldmanom, a drugi s Ethanom Hawkeom. Garyja koji je od nje bio stariji 12 godina upoznala je na snimanju filma "State of Grace", vjenčali su se 1990. godine ali i rastali samo dvije godine nakon toga.

Ethana je također upoznala na filmskom setu, a vjenčali su se 1998. godine. Ubrzo su postali jedan od it holivudskih parova, dobili su kćeru Mayu i sina Levona, no svatko je svojim putem krenuo 2003. godine kada su se i razveli. Točnije, razlog je bila njegova afera s dadiljom Ryan Shawhughes s kojom je ušao u brak 2008. godine i također dobio dvoje djece. Iako su mnogi navodili kako je upravo ona razlog razvoda, on je u nekoliko intervjua izjavio da brak s Umom nije uspio zbog raznih pritisaka koje je osjećao dok je bio s njom te zbog depresije.

Uma se nakon Ethana skrasila s bogatim poduzetnikom Arpadom Bussonom s kojim se počela viđati 2007. godine, čak su se bili i zaručili no ni to nije potrajalo jer su zaruke prekinuli 2009. godine. 2011. godine su obnovili zaruke no tri godine kasnije prekinuli ponovno. U međuvremenu im se rodila kći Luna oko koje su vodili bitku oko skrbništva, a 2017. godine Uma je dobila sva roditeljska prava.

Njezin ljubavni status danas nije poznat, a u javnosti ju se najčešće može vidjeti u društvu djece kada ne skida osmijeh sa svog lijepog lica.