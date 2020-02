Michael Lohan, otac glumice Lindsey Lohan, uhićen je jer je fizički napao suprugu Kate Major i prijetio joj.

Otac posrnule glumice Lindsay Lohan, 59-godišnji Michael Lohan uhićen je zbog fizičkog nasilja nad svojom suprugom Kate Major s kojom je u braku od 2014. godine. Policija ga je odvela u pritvor nakon što ga je prijavila da ju je napao u njezinom domu, prenosi Daily Mail.

Kate, koja je zahtjev za razvodom predala nakon samo jedne godine braka, tvrdi da je Michael postao nasilan nakon što se suočila s njim zbog povijesti pretraživanja njegove internet tražilice, na kojoj je otkrila da je pretraživao stranice koje nude usluge eskort dama dok je bio na putu u Houstonu.

U rukom pisanoj izjavi i u policijskom izvješću, Kate je opisala kako ju je Michael gađao plastičnim vješalicama za odjeću prije nego ju je zgrabio za vrat od čega su joj ostale vidljive modrice i tragovi. Također tvrdi da joj je prijetio kako će ju izbosti i premlatiti dok je pokušavala pobjeći od njega, a on ju nazivao pogrdnim imenima.

"Michael me pratio automobilom i zvao mi policiju. Danas je bio ekstremno nasilan prema meni i prijetio je da će me izbosti. Rekao mi je da sam drolja i bacao je vješalice na mene. Bacio je i moj telefon, rukom me uhvatio za lijevu stranu vrata i to me boljelo, ostale su mi modrice. Uhvatio me i za desnu ruku u kojoj sam držala kotač svog hrčka koji se slomio. Rekao je da me želi ubosti i sve završiti. Cijelo vrijeme je govorio da mi je mozak oštećen i da sam njegov promašaj života. Prijetio je da će mi pozvati policiju i zatvoriti me na 20 godina. Stvarno me prestrašio i bojala sam se nazvati 911, a ruka mi previše boljela da pišem. Kada sam tražila hrčka bacio me skroz na pod", dio je onoga što je Kate rukom napisala i predala policiji.

Par se vjenčao 2014., a razveo već 2015. godine. Zajedno imaju dvojicu sinova, 7-godišnjeg Landona i 5-godišnjeg Logana, a njemu ovo nije prva prijava zbog nasilja.

Prijašnja dva incidenta koja je policija zabilježila dogodila su se 2011. godine nakon navodnih prijetnji Kate da će ju baciti s balkona, a 2009. godine ju je gurnuo tijekom jedne od žustrih svađa.

No njegov kriminalni dosje seže još u 1990. godinu kada je bio pod istragom zbog nezakonitog trgovanja dionicama dok je radio na Wall Streetu. Tada je u konačnici osuđen zbog nepoštivanja suda i iza rešetaka je proveo tri godine.

Njegova kći Lindsay, jedno od četvero djece koje je dobio s Dinom Lohan, počela se u to vrijeme baviti modelingom i njezina holivudska karijera bila je na samom početku.

Sljedeće Michaelovo uhićenje dogodilo se 1997. godine kada je letio avionom u Kaliforniju kako bi posjetio Lindsay, koja je zbog astme završila u bolnicu snimajući film "Zamka za roditelje", čime je zapravo prekršio uvjetnu kaznu.

2004. godine uhitili su ga nakon što se potukao sa ženinim bratom Mattom Sullivanom, a dok je čekao osudu zbog tog slučaja, sudjelovao je u automobilskoj nesreći pod utjecajem alkohola što mu je priskrbilo novu zatvorsku kaznu.

Prva supruga Dina i Lindsayina majka, razvod je zatražila 2005. godine, a isti je finaliziran dvije godine kasnije.

Ništa čišći kriminalni dosje nema ni njegova druga supruga Kate Major. Ona je 2014. godine također uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola u Floridi i osuđena je na osam mjeseci zatvora. 2015. godine ona i suprug su izgubili skrbništvo nad sinovima jer su snimljeni kako se nasilno svađaju pred njima, nakon čega je ona ubrzo predala papire za rastavu.

2018. godine uhićena je jer pokušala zapovijedati putnicima autobusa kojim je putovala i jer je napala vozača istog, i to sve u alkoholiziranom stanju.