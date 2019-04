Nipsey Hussle upucan je na ulicama Los Angelesa.

Američki reper Nipsey Hussle preminuo je od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem ispred svoje trgovine s odjećom u Los Angelesu, piše TMZ.

Nekoliko različtih izvora potvrdilo je vijest kako je u 33-godišnjeg repera ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja, a na mjesto događaja stigle su hitna služba i policija.

"Trenutačno nemamo informacija o počinitelju, više detalja bit će poznato nakon istrage", izjavila je policija.

Nipsey je svojevremeno otvoreno pričao o svom angažmanu u jednoj lokalnoj bandi, a nekoliko minuta prije smrti objavio je tvit u kojem priznaje kako ima neprijatelje i koji ledi krv u žilama.

"Blagoslov je imati snažne neprijatelje", napisao je.

Nipseyova smrt šokirala je njegove kolege, između ostalih Rihannu i Snoop Doga, koji su se oglasili na društvenim mrežama.

"Ovo nema smisla! Potresena sam! Dragi Bože, neka njegov duh počiva u miru, a njegovim voljenima pruži dovoljno utjehe. Toliko mi je žao što ti se to dogodilo", napisala je Rihanna na Twitteru, dok je Snopp Dog objavio reperovu sliku na svom profilu na Instagramu.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! 💔🙏🏿

