I ove nedjelje gledatelje Nove TV očekuju izvrsne transformacije u popularnom showu ''Tvoje lice zvuči poznato''. Simpatična Katarina Baban prošloga je tjedna oduševila kao Jole, a ovoga tjedna očekuje ju transformacija u Nicole Scherzinger iz ženskog pop sastava Pussycat Dolls.

''Gljiva mi je ovaj put dala nešto što me zapravo jako veseli“, otkrila je Katarina i dodala kako ih je rado slušala u fazi njihove najveće popularnosti. ''Ova mi je njihova najbolja stvar, i drago mi je da sam baš tu stvar dobila“, zadovoljna je Katarina.

''Ples je ovdje u prvom planu, a one su uvijek razgolićene, mislim da je to onako prvo na što se pomisli kod njih“, istaknula je i dodala kako ju očekuje težak zadatak. ''Što se tiče težine same koreografije, mislim da mi je ovo dosad najteže“, izjavila je, ali je i dalje vrlo samouvjerena. ''Mislim da bi ovo mogao biti jedan od tih nastupa za koje si pomisliš: pa možda bi sad bilo vrijeme da pobijedim!“, zaključila je Katarina.

Nakon prošlotjednog posljednjeg mjesta na ljestvici, Paola Valić Bekić ove će nedjelje utjeloviti jednu od najvećih ikona hrvatskog dancea, Kasandru. ''Ona je jedna pojava, unikatna, i definitivno posebna žena, nadam se da će gledati“, izjavila je Paola koja je sretna što će se ovim nastupom vratiti u godine odrastanja.''

''Imam strah od onog njezinog najvišeg dijela. Postoji mit o glazbi 90-ih da je to jedna izuzetno plitka i lagana glazbica, međutim Kasandra je imala raspon glasa od četiri oktave“, zabrinuto je rekla Paola. ''Očekivanje je da ne budem u tremi, to će za mene biti jako velik posao“, istaknula je i dodala kako se izrazito veseli nastupu.

Matko Knešaurek ovoga će tjedna postati Katy Perry, a u izvršavanju zadatka pomoći će mu malena Uršula Divošević. Matko ne skriva svoje oduševljenje još otkad mu je na ruletu gljiva dodijelila ovaj zadatak.

''Preslatka je, vrlo talentirana, multitalentirana“, predstavio je svoje pojačanje. ''Meni je bitno da se mi dobro zabavimo, hoćemo li fulati tekst, hoćemo li fulati intonaciju, mene to stvarno ne dira“, bezbrižan je Matko. S druge strane, Uršula ističe kako Matko mora više vježbati. ''Ne mogu ga zamisliti kao Katy Perry, treba poraditi na nekim pokretima“, kaže Uršula. ''Najteže će mi biti vokalno skinuti Katy Perry i napraviti da to zvuči kako spada, ali imam Uršulu koja stvarno razvaljuje, nemam uopće oko čega brinuti“, dodao je i istaknuo da mu je drago što ovoga puta neće nositi štikle, a očekuje da će rasturiti nastup.

Damiru Poljičaku gljiva je dodijelila transformaciju u čuvenog talijanskog tenora Luciana Pavarottija.

''Presretan sam zbog toga i jedva čekam“, uzbuđeno je rekao Damir koji je veliki ljubitelj opere. ''To mi je jedna intimna želja, a sad kako će to biti, to je nešto drugo“, dodao je ovaj obožavatelj Pavarottijeva vokala.

''Ima kao neko sidro i uzemljenje za taj veliki vokal koji izlazi iz njegovih usta, a pjesma je strašno lirska i poetična“, kazao je. ''Moja očekivanja od ove izvedbe su jako velika, ja uvijek očekujem puno od sebe i nikad se ne razočaram'', samouvjereno je rekao Damir.

Sjajne transformacije na pozornici showa priredit će Maja Bajamić kao Senna M, Ana Vilenica kao dio skupine Kool & The Gang, Amel Ćurić kao Celia Cruz i Davor Dretar Drele u ulozi Boba Marleyja.

