Gaspard Ulliel preminuo je u bolnici nakon što je u padu na skijanju zadobio teške ozlijede glave.

Nagrađivani francuski glumac Gaspard Ulliel, koji je zvijezda iščekivane Marvelove miniserije "Moon Knihgt" preminuo je u bolnici nakon teške skijaške nesreće, javlja AFP. Imao je 37 godina, a vijest o smrti potvrdila je njegova obitelj.

Glumac je u utorak helikopterom prevezen u bolnicu u francuskom gradu Grenoble zbog teških ozljeda glave koje je zadobio nakon pada na skijalištu u regiji Savoie. S njim su na skijanju bili supruga Gaelle Petri i njihov šestogodišnji sin Orsa.

Ulliel je najpoznatiji po ulozi mladog Hannibala Lectora u filmu "Hannibal Rising", a ostvario e i zapažene uloge u filmovima "Saint Laurent", "It's Only The End of the World" i "A Very Long Engagement". Bio je i zaštitno lice Chanelova parfema "Bleu de Chane".

