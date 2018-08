Glumac Keanu Reeves danas ima 53 godine, a zbog smrti bivše cure ne želi ozbiljnu vezu niti djecu.

53-godišnjeg glumca Keanua Reevesa vole baš svi u Hollywoodu i šire.

Osim što je kvalitetan glumac, Keanu je i totalno cool tip koji se unatoč milijunima dolara na računu vozi u podzemnoj, ne nosi skupe krpice, a često su ga paparazzi znali fotografirati kako pije pivo s beskućnicima na cestima kojima često i pomaže.

No unatoč tome što je jedan od omiljenih ispod holivudskih brda, glumca život nije mazio. "Većina ljudi zna za mene, ali ne zna moju priču. Kad sam imao tri godine, moj je otac napustio obitelj. Patim od disleksije što je moje vrijeme u školi učinilo bolnim i moje obrazovanje sporim", podijelio je svoju tužnu životnu priču na Facebooku još 2015. godine, a ovako ju je započeo.

Najbolji prijatelj River Phoenix predozirao se kad je Keanu imao samo 23 godine, no 1998. godine činilo se kao da je sve krenulo na bolje u njegovom životu kada je upoznao Jennifer Syme za koju je otkrio da se zaljubio na prvi pogled. No svega godinu dana kasnije Jennifer je u 8. mjesecu trudnoće rodila mrtvu kćer Avu, što je ozbiljno narušilo njihov odnos. Tuga je bila pregolema, a svega nekoliko tjedana kasnije par je prekinuo.

Godinu i pol kasnije, Jennifer je poginula u teškoj automobilskoj nesreći, a policijsko izvješće otkrilo je kako je poginula na mjestu. Jennifer se u to vrijeme liječila od depresije te je uzimala dvije vrste lijekova koje je policija našla u njezinom automobilu. S njom se neko vrijeme povezivao i kontroverzni glazbenik Marilyn Manson koji je Jennifer navodno prodavao kokain te ju poticao na tulumarenje, no ta se priča s vremenom utišala. Zbog svega što je proživio na ljubavnom planu, Keanu je nekoliko puta istaknuo kako je to razlog zašto ne želi ozbiljnu vezu niti djecu.

No, ni tu nevoljama nije bilo kraja. Njegovoj mlađoj sestri Kim 2004. godine je dijagnosticirana leukemija, što je glumca potaknulo da 70 posto zarade od kino hita "Matrix" donira bolnicama koje liječe pacijente s leukemijom što je bilo oko 80 milijuna dolara.

"Ja sam jedna od rijetkih hollywoodskih zvijezda koja ne živi u vili, nemam tjelohranitelje i ne nosim skupu odjeću. Iako imam preko 100 milijuna dolara, vozim se podzemnom željeznicom i uživam u tome! Na kraju se svi možemo složiti da jaka osoba može preživjeti i najgore tragedije i nastaviti uživati u malim stvarima. Bez obzira na to što vas trenutno muči, možete to pobijediti! Život se isplati živjeti", napisao je na kraju emotivnog statusa kojim je ljudima htio pružiti nadu da uvijek postoji izlaz iz svih problema, zbog čega je pokupio dodatne simpatije.

Šuškalo se kako su se u njegovom krevetu našle brojne slavne dame poput Cameron Diaz, Winone Ryder i Charlize Theron, ali i danas 72-godišnja glumica Diane Keaton koja je tada imala 59, no priče nikada nisu potvrđene.

Glumac je nedavno viđen u Zapadnom Hollywoodu pri izlasku iz teretane u društvu nepoznate žene, no kući je otišao sam na svom motoru. Iako je bio nasmijan, izgledao je poprilično "zapušteno", no to je imidž koji skromni glumac njeguje već duže vrijeme pa njime nije nikoga pretjerano iznenadio.

Bez obzira na imidž, jedno mu moramo priznati, a to je svaka čast za snagu kojom je preživio sve teške životne udarce.