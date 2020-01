Selena Maria Gomez rođena je 1992. godine u Teksasu, a njezin privatni život obilježili su teško djetinjstvo, rana slava, zdravstveni problemi te turbulentna veza s Justinom Bieberom.

Glumici i pjevačici Seleni Gomez tek je 27 godina, a dosad kao da je proživjela dva života.

Selena Maria Gomez rođena je 1992. godine u Teksasu. Njezin otac vuče meksičke korijene, a majka koja ju je rodila sa svega 16 godina talijanske. Ipak, kad je buduća svjetska zvijezda imala samo 5 godina, roditelji su se odlučili razvesti, a Selena je ostala živjeti s mamom koja se u međuvremenu preudala te dobila još jednu kćer Gracie.

Selenino odrastanje obilježilo je siromaštvo, no njezina majka činila je sve što je bilo u njezinoj moći kako bi obitelj spojila kraj s krajem. Kako je sama često otkrivala, obitelj je nekada jela večeru za svega 1 dolar, a glumica je priznala i kako se boji što bi bilo s njom da je ostala u rodnom kraju.

"Moja mama je cijeli život podredila meni i mojim potrebama. Radila je po tri posla kako bi meni bilo bolje i na tome ću joj biti vječno zahvalna", zaključila je Selena kojoj se hlvudska sreća osmjehnula kada je dobila prvu ulogu na Disney kanalu nakon kojeg su joj se otvorila vrata i za glazbenu industriju. Njezin život obilježilo je i nošenja prstena nevinosti kojeg je stavila sa svega 13 godina zbog oca, a skinula 2010. godine

Sa svega 16 godina Selena je potpisala ugovor s poznatom izdavačkom kućom Hollywood Records s kojom su već surađivale Demi Lovato i Miley Cyrus, a svojoj majci i očuhu momentalno je dala otkaz te karijeru predala u ruke profesionalaca. Selena je i dan danas jedna od najomiljenijih i najpoznatijih dama u zabavnoj industriji, no sa salvom su stigli brojni privatni i zdravstveni problemi.

Pjevačici je dignosticiran lupus, kronična autoimuna bolest koja može pogoditi razne dijelove tijela, uključujući kožu, zglobove, srce, pluća, krv, bubrege i mozak, o kojoj je progovorila tek godinama kasnije, a koliko joj je stanje bilo ozbiljno, dovoljno govori transplantacija bubrega 2017. godine kojoj se morala podvrgnuti. Bubreg joj je donirala njezina bliska prijateljica Francia Raisa.

Samo godinu dana prije, tijekom vrlo uspješne turneje "Revival" Selena je otkazala dio koncerata također zbog zdravstvenih razloga, no ovoga puta nije se radilo o lupusu, nego o borbi s napadajima panike te depresijom zbog kojih se prijavila i u rehabilitacijsku kliniku.

Ti problemi intenzivirali su se prvim problemima dugogodišnje turbulentne veze s Justinom Bieberom koja je započela 2010. godine. Upućeniji izvore tvrde da koliko god su se voljeli, toliko su bili i toksični jedno za drugoga. Njihovu vezu obilježili su brojni prekidi, a konačni se dogodio u ožujku 2018. godine.

Selena je tu vezu opjevala u nekoliko pjesama iz čega je bilao potpuno jasno kako paru nisu cvjetale ruže, no jedno bez drugoga nikako nisu mogli. A onda je Justin samo nekoliko tjedana nakon konačnog prekida započeo vezu s manekenkom Hailey Bieber s kojom se nedavno i oženio. Selenu je to dotuklo.

Ponovno su uslijedile rehabilitacije, povlačenje iz medija te sa društvenih mreža, no prije nekoliko tjedana Selena je izbacila hit "Lose You To Love Me" koji je srušio sve rekorde. Pjesma je posvećena Bieberu, a njome je talentirana ljepotica postala prva glazbenica koja je paralelno zasjela na prva mjesta ljestvica Billboard i Rolling Stone.

I možda još uvijek nije pronašla muškarca svog života, no milijuni obožavatelja i ostali joj se dive jer je u svom tom kaosu pronašla sebe te iz svega izašla jača no ikad.

Selena se može pohvaliti i dokumentarcem "Living Undocumented" na kojem je radila kao izvršna producentica, ali i hit-serijom "13 Reasons Why" na kojoj je također radila na toj poziciji.

A tek joj je 27!