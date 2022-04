Stranim medijima proširila se vijest da je ljubavnoj vezi Rihanne i repera ASAP Rockyja došao kraj nakon što ga je trudna pjevačica uhvatila u prevari!

Pjevačica Rihanna i reper ASAP Rocky zajedno čekaju dijete koje bi se uskoro trebalo roditi, ali čini se da se ljubavna veza ovo dvoje neće nastaviti.

Naime, trudna Rihanna dečka je, navodno, uhvatila u prevari, a vijest je na Twitteru proširio influencer i modni komentator Louis Pisano, a o svemu su se raspisali strani mediji.

Na svom Twitter profilu objavio je status u kojem je rekao: ''Rihanna i ASAP Rocky su se razišli. Rihanna je prekinula s njim nakon što ga je uhvatila kako je vara s dizajnericom cipela Aminom Muaddi''.

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Vijest se proširila brzinom munje, a društvene mreže trenutno gore od šoka i neizvjesnosti jesu li ove informacije istinite.

Pjevačica i njen partner skupa su stigli na večeru u jedan restoran, a prema određenim izvorima, Rihanna je restoran napustila sama i u suzama, piše Daily mail.

Pisano je na Twitteru nastavio i dodatno pobudio sumnje napisavši kako je Amina surađivala s Rihannom.

''Amina je bila odgovorna za dizajn Fentyjeve ponude obuće kojoj je vlasnica Rihanna, a pjevačica je često viđena u cipelama koje je Muaddi dizajnirala.''

Amina was responsible for designing Fenty’s footwear offering and Rihanna is often seen in custom shoes from her own label. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Amina je za Vogue nedavno podijelila svoje iskustvo rada s Rihannom.

''Rihannin stilist i ja smo prijatelji, pa je vidio neke rane modele cipela. Ali onda je ona sama kupila nekoliko pari putem svog osobnog kupca. Ona je tako draga osoba. Poslala mi je Fenty odjeću kad je pokrenula vlastiti brend – osjećam se nevjerojatno kad je nosim'', oduševljeno je rekla Amina.

Louis je u svojim tvitovima tvrdio da su ASAP i Amina izlazili u prošlosti, ali iako godinama prijatelji, nije poznato je li njihova veza ikada bila romantične prirode.

ASAP & Amina is not new though as she was seeing him years ago and also collaborated with him on a collection of shoes. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Međutim, dvojac je surađivao na kolekciji cipela 2020., a Amina je tada rekla za Vogue: ''Željela sam to učiniti s nekim tko dijeli moje vrijednosti i moj pogled na kreativnost i dizajn.''

''Rocky ne kompromitira sebe u svom poslu ili što god radi, on je perfekcionist kao i ja'', dodala je Amina.

Vjerni obožavatelji Rihanne sumnjaju da je njezin partner doista ovako nešto učinio jer su njih dvoje u proteklih godinu dana u javnosti izgledali vrlo zaljubljeno i sretno.

Prije samo nekoliko dana Rihanna je objavila trudničke fotografije u časopisu Vogue, a dok svi uzbuđeno čekaju vijesti o rođenju njezina prvog djeteta, ova je vijest šokirala javnost.

Rihanna i A$AP još se nisu oglasili o neočekivanim informacijama, a obožavatelji se nadaju kako to nije istina.

