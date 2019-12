Bitka nije bila nimalo laka, no plesna skupina Transform Crew uvjerljivo je odnijela pobjedu u sedmoj sezoni Supertalenta.

Nakon osam audicijskih i četiriju polufinalnih emisija te mnoštva nevjerojatnih talenata koje smo imali priliku upoznati u sedmoj sezoni, imamo nove hrvatske Supertalente!

To su plesači iz skupine Transform Crew kojima je ovo drugi put da su bili u finalu ovog spektakularnog showa. Prvi su put tamo stigli 2016. godine te su dobili zlatni gumb baš kao i ove godine, no pobjeda im je izmaknula za dlaku.

"Stvarno je bio dobar osjećaj, pogotovo kad znaš da si to napravio drugi put. Nama to nije mala stvar i jako smo na to ponosni, ali da, bilo je veliko iznenađenje", priznala je Ivana Rončević iz Transform Crewa nakon što im je Maja stisnula zlatni gumb po drugi put.

Posljednja emisija donijela je najatraktivnije, najzabavnije i najnevjerojatnije nastupe do sada! Od gotovo 400 točaka s audicija, dvanaest najboljih posljednji put stalo je na pozornicu Supertalenta i nastupom do zadnjeg daha pokušalo uvjeriti gledatelje da su baš oni vrijedni pobjede. Osim laskave titule pobjednika sedme sezone showa, pobjednici su dobili i 200 tisuća kuna nagrade.

Maja "puknula" od ponosa

Maja Šuput stisnula je zlatni gumb plesnoj skupini Transform Crew koja je još jednom pomela pozornicu zanimljivom pričom, glumom i usklađenim pokretima.

Gospodin savršeni i veličanstveni

Osmogodišnji hula-hoper oduševio je još jednim zahtjevnim nastupom, a prije početka otkrio je kako se osjeća kao pravi frajer te kako ga vršnjaci više ne zadirkuju u školi zbog neobičnog talenta. "Postao samo popularniji i u školi i u Križevcima", poručio je dječački iskreno.

Pao je, ali brzo se snašao

18-godišnjem twirlingašu Benjaminu Iličiću pred kraj finalnog nastupa potkrala se mala grešnica, no brzo se dočekao na noge te unatoč tome oduševio žiri, posebno Martinu koja mu je poručila kako su greške sastavni dio života ljudi koji žrtvuju puno toga kako bi uspjeli.

Skromni pjevač nevjerojatnog talenta

Slovencu Damianu Roiju promijenio se život od dolaska na Supertalent, a u finalu je unio malo božićnog duha u studio kada je besprijekorno izveo jednu od najljepših božićnih pjesama " O holy night".

Ovi nije samo lupanje nogama!

Plesna skupina Step n jazz još je jednom pomela pozornicu svojim nožicama, a podignula je i Maju Šuput sa stolca kada su u točku ubacili njezinu pjesmu "Amnezija".

Završila nastup u suzama

Hrabra Stella Scholaja izvela je treću autorsku pjesmu te nije uspjela suspregnuti suze nakon što ju je otpjevala.

Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu ili Queen?

Raspjevani Varaždinci koji obožavaju Queenovce svojim su po mnogima najboljem nastupu u Supertalentu jasno poručili: "nismo gubitnici, već pobjednici", a s tim se složio i žiri, iako na kraju ipak nisu pobjedili.

Lavor, vatra i hrvatska zastava

Hayford Okine iz Gane stigao je još jednom pokazati koliko je opasno talentiran i to doslovno! Balansirao je, palio se i na kraju oduševio publiku kada je iz džepa izvukao hrvatsku zastavu.

Opet uzeo Maju za trik

Stevie Starr stigao je kao Grinch, a opet je progutao i izbacio iz sebe baš sve što mu se našlo pod rukom. Najfinije su mu bile kuglice za bor, a ponovno mu je u triku asistirala njegova najdraža Maja.

Mala Jankova diva

14-godišnja Gabriela Braičić odradila je najbolji nastup dosad, a ponosni Janko zbog nje je na kraju skočio na stol. Kako i ne bi kad joj je upravo on stisnuo zlatni gumb.

Duo Kamikaze(te)

Nazivaju se "ludim Slovenkama", no samo su ludo talentirane. Spektakl koji su izvele u zraku, unatoč tome što jedna ima slomljeni prst, doista je bio vrijedan divljenja.

Zabrinuo žiri i gledatelje

Operni pjevač Marko Antolković i prije nastupa imao je problema s glasom, a onda je usred nastupa počeo kašljati. Ipak, samo je pokazao da je vrhunski zabavljač, jer je brzo priznao kako se samo šali te je nastavio dalje kao da se baš ništa nije dogodilo.

