Tony Cetinski odlučio se podvrgnuti zahvatu transplantacije kose, jedan dio obožavatelja podržava ga u toj odluci, a drugi mu kažu da mu to i nije trebalo.

Naš popularni pjevač Tony Cetinski na svom se profilu na Instagramu pohvalio viješću da se odlučio podvrgnuti estetskom tretmanu i to na transplantaciju kose.

Tony je objavio fotografiju na kojoj pozira uoči zahvata, a pojasnio je i kako se odlučio na taj potez.

"Već dugo sam imao želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što radi toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše. Iskreno se veselim rezultatima!", napisao je Tony uz objavljenu fotografiju.

"Sretno idolu Tony, pametno si to napravio jedva čekam da vidim rezulate hoće li ti narasti kosa. Svaka ti čast na tome kralju, budi uvijek tako nasmijan i sretan", "Ma puno si lijep i bez kosice", "Ma nema potrebe za tim! Kad je glava lijepa, a lijepa je, može i bez kose!", "Bravo Toni i sretno", "Samo naprijed", "Oh, a meni se baš sviđa ovako kako je sada", "Ne mogu te zamisliti sa kosom, ali ako je to tvoja želja, onda puna podrška", "Ako te to čini sretnim, ok", poručili su mu njegovi obožavatelji.

