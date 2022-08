Tommy Lee šokirao je i iznenadio svoje pratitelje na društvenim mrežama objavivši nagu fotografiju svog spolovila u kadi.

Poznati roker Tommy Lee šokirao je i iznenadio svoje milijunske pratitelje na društvenim mrežama.

Iako je Lee poznat po burnom životu i da ne mari za seksualne vijesti koje su ga okruživale kroz život, Tommy je sad objavio golu fotografiju svog spolovila na svim društvenim mrežama.

Fotografije je s društvenih mreža uklonjena, ali poznato je da u bespućima interneta sve ostaje pa se fotografija još uvijek može pronaći na pojedinim stranicama.

Iako su mnogi pomislili da je fotografija golog pjevača u bazenu objavljena slučajno, objava se na društvenim mrežama zadržala skoro 24 sata, a pratitelji su komentare preplavili rečenicom: ''Oh my God.''

Nije dugo trebalo da Tommy postane i predmet sprdnje na društvenim mrežama, a Internet je preplavljen memeovima o reakcijama ljudi na fotografiju, ali i na veličinu njegova spolovila.

Opening Instagram and the first thing you see is Tommy Lee's post pic.twitter.com/aKFGReihf1